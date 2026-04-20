Μαριέλλα Φασούλα: «Είναι σπουδαία ευκαιρία για μένα αυτό το συμβόλαιο με τις Βάλκιριζ», δείτε βίντεο
Η Ελληνίδα σέντερ μίλησε στη media day των Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιριζ και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της από τις πρώτες εικόνες που έχει στην προσπάθεια της να κερδίσει ένα συμβόλαιο στο WNBA
Η Μαριέλλα Φασούλα ζει το όνειρο της στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και απολαμβάνει την κάθε στιγμή από την ώρα που εντάχθηκε στις Γκόντεν Στέιτ Βάλκιριζ με rookie συμβόλαιο.
Η κόρη του Παναγιώτη Φασούλα στις πρώτες της δηλώσεις, πέρα από τον ενθουσιασμό της που ήταν ολοφάνερος, έδειξε να πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό της και ξεκαθάρισε ότι θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει ένα συμβόλαιο με την ομάδα του WNBA.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
Πώς ήταν η πρώτη σου ημέρα στο προπονητικό καμπ; «Καταπληκτικά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που βρίσκομαι εδώ. Αυτή είναι μια τόσο ωραία και σπουδαία ευκαιρία για εμένα. Όλοι είναι τόσο εξυπηρετικοί, τόσο ευγενικοί, έτοιμοι να σε βοηθήσουν. Ξέρεις, είναι πολλές οι πληροφορίες, αλλά ξέρεις, είσαι φτιαγμένη για αυτό. Οπότε, δεδομένου ότι ενσωματώθηκα τόσο γρήγορα στην ομάδα, ήταν μια υπέροχη πρώτη ημέρα, νομίζω».
-Ποια ήταν η πρώτη σου εντύπωση για τη φιλοσοφία της ομάδας; «Είναι οικογενειακή η ατμόσφαιρα. Νομίζω, βασίζεται πολύ στην επικοινωνία και στο να είσαι εκεί, η μία για την άλλη. Αυτό έχω καταλάβει από όσο είμαι εδώ. Μπορείς να το καταλάβεις από το πώς είμαστε όλα τα κορίτσια στα αποδυτήρια, στο γήπεδο, πώς μιλάμε μεταξύ μας, πώς προπονούμαστε. Νομίζω, η ομάδα στηρίζεται πραγματικά η μία στην άλλη και σε στηρίζει και το προπονητικό επιτελείο, φυσικά».
-Βλέπεις τον εαυτό σου να ταιριάζει εδώ; «Ναι, βλέπω τον εαυτό μου να κάνει ό,τι θέλει η ομάδα. Να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου. Μπορώ να προσφέρω ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Θα προσπαθήσω, φυσικά, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είναι ένα σύστημα που μου αρέσει πολύ. Παίζουμε όλοι μαζί, παίζουμε σκληρά και νομίζω ότι οτιδήποτε χρειάζεται η ομάδα μπορώ να το προσφέρω, είμαι εδώ για αυτό».
-Πιστεύεις πως το παιχνίδι σου θα ταιριάξει στην ομάδα; «Ναι, παίζω πολύ στο post, ξέρετε, είμαι σέντερ, αλλά νομίζω πως το παιχνίδι μου είναι ευέλικτο. Το έχω καταφέρει αυτό στην Ευρώπη. Έχω δυνατή παρουσία, αλλά μπορώ να προσαρμοστώ και σε αυτό που θέλει η ομάδα. Έχω πολλή ενέργεια. Μέχρι στιγμής, μιλάμε μόνο για μπάσκετ. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, έχω πολύ θετική αύρα. Μου αρέσει».
-Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις σου από την κόουτς Νάταλι Νακάσε; «Είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο άτομο. Είναι πολύ καλή, φαίνεται ευχάριστη. Φαίνεται ότι νοιάζεται πραγματικά. Νοιάζεται για τις παίκτριες. Έχω ακούσει πολλά για το πώς πιστεύει στην κάθε παίκτρια. Μπορείτε να το καταλάβετε από τον τρόπο που μας μιλάει. Είναι πολύ παθιασμένη, κάτι που λατρεύω, μια παθιασμένη προπονήτρια. Δεν φοβάσαι να κάνεις λάθος. Ξέρω ότι είμαι εδώ πολύ λίγο, αλλά ξέρεις, το τονίζει πολύ αυτό, αρκεί να παλεύεις και να δίνεις το 100%. Εάν κάνεις λάθη, εντάξει. Είναι πολύ ωραίο να μπορείς να νιώθεις αυτήν την εμπιστοσύνη από την προπονήτριά σου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα