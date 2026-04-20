Πανηγυρισμοί στη Θεσσαλονίκη από του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια του Δικεφάλου του Βορρά - Δείτε βίντεο
Εκατοντάδες πυρσοί δημιούργησαν σκηνικό Τούμπας στην πλατεία Αριστοτέλους, επίκεντρο των πανηγυρικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου - Εντυπωσιακό drone show με φόντο την Τούμπα
Άλλες εποχές, τότε που ήταν ο χώρος όπου οι πολιτικοί αρχηγοί πραγματοποιούσαν τις ομιλίες τους λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές, θύμισε σήμερα η πλατεία Αριστοτέλους.
Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, από νωρίς το πρωί, είχε αρχίσει να στήνεται το σκηνικό, με τις ασπρόμαυρες κούπες να παίρνουν τη θέση τους και μαζί με εικόνες που έκαναν πολύ γρήγορα ένα ταξίδι 100 χρόνων.
Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει την εκατονταετία του και όσο περνούσε η ώρα τόσο πύκνωνε και η παρουσία του κόσμου που ήθελε να φωνάξει «Χρόνια Πολλά» στην αγαπημένη του ομάδα. Από τα μάτριξ μεταδιδόταν εικόνες από τις μεγάλες στιγμές του Δικεφάλου σε όλα τα σπορ και από τα μεγάφωνα ακουγόταν τραγούδια και συνθήματα που είναι συνδεδεμένα με την Τούμπα.
Κι όταν το ρολόϊ έδειξε 19:26 (1926 το έτος ίδρυσης του ΠΑΟΚ) τότε η πλατεία Αριστοτέλους μετατράπηκε σε μια μικρογραφία της Τούμπας μ' ένα μοναδικό show με καπνογόνα και βεγγαλικά.
Κι η τελευταία εικόνα της βραδιάς ήταν το εκπληκτικό drone show που είχε ετοιμάσει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ με μαγικές εικόνες με φόντο το γήπεδο της Τούμπας.
Το drone show για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, LIVE μέσω του PAOK TV.⚪⚫ #PAOK100 #OurWay— PAOK FC (@PAOK_FC) April 20, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
