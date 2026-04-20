Πανηγυρισμοί στη Θεσσαλονίκη από του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια του Δικεφάλου του Βορρά - Δείτε βίντεο

Από τα μάτριξ μεταδιδόταν εικόνες από τις μεγάλες στιγμές του Δικεφάλου σε όλα τα σπορ και από τα μεγάφωνα ακουγόταν τραγούδια και συνθήματα που είναι συνδεδεμένα με την Τούμπα.

Κι όταν το ρολόϊ έδειξε 19:26 (1926 το έτος ίδρυσης του ΠΑΟΚ) τότε η πλατεία Αριστοτέλους μετατράπηκε σε μια μικρογραφία της Τούμπας μ' ένα μοναδικό show με καπνογόνα και βεγγαλικά.Κι η τελευταία εικόνα της βραδιάς ήταν το εκπληκτικό drone show που είχε ετοιμάσει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ με μαγικές εικόνες με φόντο το γήπεδο της Τούμπας.