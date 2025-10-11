Με αλλαγές στην 11αδα η Εθνική Ελλάδας κόντρα στη Δανία - Για βασικός ετοιμάζεται ο Καρέτσας
Εθνική Ελλάδας Κώστας Καρέτσας Δανία

Με αλλαγές στην 11αδα η Εθνική Ελλάδας κόντρα στη Δανία - Για βασικός ετοιμάζεται ο Καρέτσας

Οι αλλαγές  πιθανότατα θα αφορούν στον άξονα αλλά και στην επίθεση της εθνικής ομάδας

Με αλλαγές στην 11αδα η Εθνική Ελλάδας κόντρα στη Δανία - Για βασικός ετοιμάζεται ο Καρέτσας
Στο Σκωτία - Ελλάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε τις επιλογές του και σε επίπεδο διάταξης είχε τους εξής παίκτες: ο Τζολάκης ήταν κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα οι Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος και Βαγιαννίδης. Στον άξονα οι Ζαφείρης και Κουρμπέλης και πίσω από τον Παυλίδη ήταν ο Μπακασέτας. Στα 2 άκρα οι Τζόλης και Μασούρας.

Πρακτικά οι αλλαγές σε επίπεδο προσώπων ως προς τον εντός έδρας αγώνα κόντρα στη Δανία ήταν δύο με τους Μπακασέτα και Μασούρα να επιλέγονται ως βασικοί.

Τώρα ως προς το Δανία - Ελλάδα αλλαγές θα προκύψουν και πιθανότατα θα αφορούν στον άξονα αλλά και στην επίθεση. Ο Καρέτσας είναι ένας δυνατός υποψήφιος για βασικός αντί ενός εκ των 2 ακραίων που ξεκίνησαν απέναντι στους Σκωτσέζους. Άλλωστε η ποιότητά του είναι γνωστή, δεδομένη και μεγάλη.

Από εκεί και πέρα οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο στον αγώνα του Χάμπτεν Παρκ έχουν τις πιθανότητές τους για την 11άδα. Αυτοί - πλην του Καρέτσα - είναι οι Μουζακίτης, Μάνταλος, Κωνσταντέλιας και Ιωαννίδης. Είναι δε σαφές πως η Ελλάδα στοχεύει στο να διεκδικήσει τη νίκη από τους Δανούς δίνοντας το 101% των δυνάμεών της στο παιχνίδι της Κυριακής.

Πηγή: gazzetta.gr

