Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Πλατινί: «Είχα συμφωνήσει με την Ίντερ, αλλά με κέρδισε ο Ανιέλι - Αν ήμουν πρόεδρος της FIFA, δεν θα υπήρχε VAR»
Πλατινί: «Είχα συμφωνήσει με την Ίντερ, αλλά με κέρδισε ο Ανιέλι - Αν ήμουν πρόεδρος της FIFA, δεν θα υπήρχε VAR»
Ο Μισέλ Πλατινί αποκάλυψε ότι «είχε κλείσει» στην Ίντερ πριν τον κερδίσει ο Ανιέλι, θυμήθηκε την συνύπαρξή του με τον Μπόνιεκ και μίλησε για το VAR
Ο Μισέλ Πλατινί ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην εναρκτήρια βραδιά του Festival dello Sport στο Τρέντο, όπου μίλησε με ειλικρίνεια, χιούμορ και νοσταλγία για τη θρυλική του πορεία και τη βαθιά σχέση του με την Ιταλία και τη Γιουβέντους.
Ο «Βασιλιάς», όπως αποκαλείται, εμφανίστηκε χαμογελαστός μπροστά σε ένα κοινό γεμάτο θαυμαστές όλων των ηλικιών, που τον υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα. «Το πιο σημαντικό για μένα ήταν να διασκεδάζει ο κόσμος. Δεν κορόιδεψα ποτέ τις αντίπαλες ομάδες, είχα διαφορετική νοοτροπία», τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στις ιταλικές του ρίζες και στα πρώτα του χρόνια, ο Πλατινί είπε πως μόλις τώρα γνωρίζει την Ιταλία «ως τουρίστας», έχοντας επισκεφθεί την Ακτή Αμάλφι και με προγραμματισμένο ταξίδι στη Βενετία. «Στην οικογένειά μου δεν μιλούσαμε ιταλικά, αλλά η χώρα αυτή είναι πάντα μέσα μου», ανέφερε συγκινημένος.
Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείψει η αναφορά στη Γιουβέντους και τη θρυλική μεταγραφή του. «Είχα ήδη συμφωνήσει με την Ίντερ, αλλά τότε δεν επιτρεπόταν η απόκτηση ξένων παικτών. Ο Μπονιπέρτι με ρώτησε αν θέλω να μιλήσω με τον “δικηγόρο”. Νόμιζα εννοούσε τον δικό μου! Μόλις κατάλαβα ότι μιλούσε για τον Ανιέλι, κατάλαβα πως δεν υπήρχε γυρισμός», αποκάλυψε.
Ο Πλατινί θυμήθηκε και τις δυσκολίες των πρώτων μηνών στη «Γηραιά Κυρία», αλλά και τη στενή σχέση του με τον Ζμπίγκνιου Μπόνιεκ. «Δεν θυμάμαι πόσα γκολ του έδωσα, αλλά θυμάμαι πόσα μου έφτιαξε εκείνος. Αν και έχανε πολλά… Του έλεγα: “Εγώ σου δίνω την πάσα, εσύ πέσε κάτω, περίμενέ με κι εγώ θα σκοράρω”».
Μιλώντας για το σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο Γάλλος θρύλος δεν έκρυψε τη διαφωνία του με τη χρήση του VAR: «Αν ήμουν πρόεδρος της FIFA, δεν θα υπήρχε ποτέ. Το ποδόσφαιρο πρέπει να διατηρεί την ανθρώπινη διάσταση. Στην καλύτερη περίπτωση, να υπάρχει μόνο για το οφσάιντ».
Αναφορικά με την υπόθεση της FIFA που τον απομάκρυνε από τα ποδοσφαιρικά δρώμενα, απάντησε με πικρό χαμόγελο: «Η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά ποιος ξέρει; Ίσως μια μέρα κάνω την αντεπίθεσή μου και σκοράρω ξανά».
«Πριν από δέκα ημέρες έλαβα μια επιστολή από τα ελβετικά δικαστήρια που με ενημέρωνε ότι όλα τελείωσαν, αλλά αυτή η ιστορία κράτησε δέκα χρόνια. Δέκα χρόνια για να με εμποδίσουν να γίνω πρόεδρος της FIFA» είπε ο πρώην πρόεδρος της UEFA, πρώην αρχηγός και σούπερ σταρ της εθνικής Γαλλίας, αλλά και της Γιουβέντους.
Και πρόσθεσε:
«Δεν είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, μπορούμε να μιλήσουμε για πολλά άλλα ευχάριστα πράγματα, αλλά, όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να σε καταστρέψουν και βρίσκεις μια ομάδα ανθρώπων στη FIFA, Ελβετούς εισαγγελείς, μέσα ενημέρωσης και εφημερίδες που μιλάνε πολύ γι' αυτό, γίνεται δύσκολο να ζεις έτσι. Ξέρεις ότι στο τέλος θα κερδίσεις, αλλά περνάς δέκα χρόνια στερημένος από τη δουλειά και το πάθος σου. Το δέχτηκα έτσι, η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά πάντα βρίσκεις έναν τρόπο να αλλάξεις τα πράγματα, να αμυνθείς και ίσως μια μέρα να αντεπιτεθείς. Κατά κάποιο τρόπο, η FIFA με πλήρωσε, μετά με έβαλε σε αναστολή επειδή με είχε πληρώσει. Είναι κάτι που δεν καταλάβαινα, αλλά έτσι είναι».
Όσο για το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Γιουβέντους, ήταν κατηγορηματικός: «Δεν ζεις δύο φορές την ίδια ιστορία αγάπης. Προτιμώ να κάνω κάτι για το καλό του ποδοσφαίρου».
Η βραδιά έκλεισε με δεκάδες αυτόγραφα και ένα ζεστό χειροκρότημα από τους φίλους του ποδοσφαίρου που τίμησαν έναν από τους πιο κομψούς, ευφυείς και αγαπητούς παίκτες όλων των εποχών.
Ειδήσεις σήμερα:
Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Οι κληρονόμοι και οι όροι για την περιουσία του
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε live εικόνα από τη μαζική επιστροφή τους
Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
Ο «Βασιλιάς», όπως αποκαλείται, εμφανίστηκε χαμογελαστός μπροστά σε ένα κοινό γεμάτο θαυμαστές όλων των ηλικιών, που τον υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα. «Το πιο σημαντικό για μένα ήταν να διασκεδάζει ο κόσμος. Δεν κορόιδεψα ποτέ τις αντίπαλες ομάδες, είχα διαφορετική νοοτροπία», τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στις ιταλικές του ρίζες και στα πρώτα του χρόνια, ο Πλατινί είπε πως μόλις τώρα γνωρίζει την Ιταλία «ως τουρίστας», έχοντας επισκεφθεί την Ακτή Αμάλφι και με προγραμματισμένο ταξίδι στη Βενετία. «Στην οικογένειά μου δεν μιλούσαμε ιταλικά, αλλά η χώρα αυτή είναι πάντα μέσα μου», ανέφερε συγκινημένος.
Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείψει η αναφορά στη Γιουβέντους και τη θρυλική μεταγραφή του. «Είχα ήδη συμφωνήσει με την Ίντερ, αλλά τότε δεν επιτρεπόταν η απόκτηση ξένων παικτών. Ο Μπονιπέρτι με ρώτησε αν θέλω να μιλήσω με τον “δικηγόρο”. Νόμιζα εννοούσε τον δικό μου! Μόλις κατάλαβα ότι μιλούσε για τον Ανιέλι, κατάλαβα πως δεν υπήρχε γυρισμός», αποκάλυψε.
Ο Πλατινί θυμήθηκε και τις δυσκολίες των πρώτων μηνών στη «Γηραιά Κυρία», αλλά και τη στενή σχέση του με τον Ζμπίγκνιου Μπόνιεκ. «Δεν θυμάμαι πόσα γκολ του έδωσα, αλλά θυμάμαι πόσα μου έφτιαξε εκείνος. Αν και έχανε πολλά… Του έλεγα: “Εγώ σου δίνω την πάσα, εσύ πέσε κάτω, περίμενέ με κι εγώ θα σκοράρω”».
Μιλώντας για το σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο Γάλλος θρύλος δεν έκρυψε τη διαφωνία του με τη χρήση του VAR: «Αν ήμουν πρόεδρος της FIFA, δεν θα υπήρχε ποτέ. Το ποδόσφαιρο πρέπει να διατηρεί την ανθρώπινη διάσταση. Στην καλύτερη περίπτωση, να υπάρχει μόνο για το οφσάιντ».
Αναφορικά με την υπόθεση της FIFA που τον απομάκρυνε από τα ποδοσφαιρικά δρώμενα, απάντησε με πικρό χαμόγελο: «Η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά ποιος ξέρει; Ίσως μια μέρα κάνω την αντεπίθεσή μου και σκοράρω ξανά».
«Πριν από δέκα ημέρες έλαβα μια επιστολή από τα ελβετικά δικαστήρια που με ενημέρωνε ότι όλα τελείωσαν, αλλά αυτή η ιστορία κράτησε δέκα χρόνια. Δέκα χρόνια για να με εμποδίσουν να γίνω πρόεδρος της FIFA» είπε ο πρώην πρόεδρος της UEFA, πρώην αρχηγός και σούπερ σταρ της εθνικής Γαλλίας, αλλά και της Γιουβέντους.
Και πρόσθεσε:
«Δεν είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, μπορούμε να μιλήσουμε για πολλά άλλα ευχάριστα πράγματα, αλλά, όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να σε καταστρέψουν και βρίσκεις μια ομάδα ανθρώπων στη FIFA, Ελβετούς εισαγγελείς, μέσα ενημέρωσης και εφημερίδες που μιλάνε πολύ γι' αυτό, γίνεται δύσκολο να ζεις έτσι. Ξέρεις ότι στο τέλος θα κερδίσεις, αλλά περνάς δέκα χρόνια στερημένος από τη δουλειά και το πάθος σου. Το δέχτηκα έτσι, η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά πάντα βρίσκεις έναν τρόπο να αλλάξεις τα πράγματα, να αμυνθείς και ίσως μια μέρα να αντεπιτεθείς. Κατά κάποιο τρόπο, η FIFA με πλήρωσε, μετά με έβαλε σε αναστολή επειδή με είχε πληρώσει. Είναι κάτι που δεν καταλάβαινα, αλλά έτσι είναι».
Όσο για το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Γιουβέντους, ήταν κατηγορηματικός: «Δεν ζεις δύο φορές την ίδια ιστορία αγάπης. Προτιμώ να κάνω κάτι για το καλό του ποδοσφαίρου».
Η βραδιά έκλεισε με δεκάδες αυτόγραφα και ένα ζεστό χειροκρότημα από τους φίλους του ποδοσφαίρου που τίμησαν έναν από τους πιο κομψούς, ευφυείς και αγαπητούς παίκτες όλων των εποχών.
Ειδήσεις σήμερα:
Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Οι κληρονόμοι και οι όροι για την περιουσία του
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε live εικόνα από τη μαζική επιστροφή τους
Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα