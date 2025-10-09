Καναβάρο για το συμβόλαιο στο Ουζμπεκιστάν: Fake news τα περί 4 εκατ. ευρώ, κερδίζω λιγότερα από τα μισά
Ο νέος ομοσπονδιακός του Ουζμπεκιστάν ξεκαθαρίζει ότι το πρότζεκτ είναι μακροπρόθεσμο και όχι οικονομικό, απαντώντας στις φήμες περί συμβολαίου-μαμούθ.

Ο Φάμπιο Καναβάρο έκανε επιτυχημένο ντεμπούτο στον πάγκο της Εθνικής Ουζμπεκιστάν, κερδίζοντας σε φιλικό αγώνα το Κουβέιτ με 2-0, ωστόσο η προσοχή του δεν ήταν στραμμένη μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ιταλός προπονητής εξέφρασε έντονη δυσφορία και δυσαρέσκεια για τις πληροφορίες που διέρρευσαν σχετικά με τον μισθό του.

Μετά το ματς (όπου το σκορ εξασφαλίστηκε μέσα στα πρώτα 20 λεπτά με γκολ των Σομουρόντοφ και Ερκίνοφ), ο Καναβάρο ξέσπασε για τα «fake news» που τον εμφάνιζαν ως έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές στον κόσμο.

«Κερδίζω λιγότερο από τα μισά»

«Δεν μπορώ να κρύψω τη δυσαρέσκειά μου για τα fake news, που αναπαράχθηκαν αμέσως από το διαδίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα οποία υποτίθεται ότι προσλήφθηκα από την Ομοσπονδία του Ουζμπεκιστάν... με ετήσιο μισθό 4 εκατομμυρίων ευρώ καθαρά, και ότι έγινα ένας από τους δέκα πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές στον κόσμο», δήλωσε ο ίδιος στο πρακτορείο Ansa.

Το περιβάλλον του πρώην κατόχου της «Χρυσής Μπάλας» διευκρίνισε ότι το πραγματικό ποσό είναι λιγότερο από το μισό εκείνου που διαδόθηκε λανθασμένα στο διαδίκτυο.

«Θα περίμενα έναν πιο προσεκτικό έλεγχο των πηγών», συνέχισε ο Καναβάρο, προσθέτοντας: «Στην αθλητική ενημέρωση, τα fake news δημιουργούν ολοένα και περισσότερο ένα ανεξέλεγκτο βραχυκύκλωμα. Αυτή τη φορά συνέβη σε μένα και μπόρεσα να μετρήσω πόσο επικίνδυνο και επιβλαβές είναι αυτό».

Το κίνητρο δεν ήταν τα χρήματα

Ο Καναβάρο τόνισε ότι η επιστροφή του στους πάγκους (ήταν άνεργος από τον Απρίλιο μετά την απόλυσή του από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ) δεν έγινε για οικονομικούς λόγους, αλλά για την πρόκληση και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Η αλήθεια είναι μία: αποδέχτηκα με ενθουσιασμό την πρόταση να προπονήσω το Ουζμπεκιστάν με την προοπτική του Μουντιάλ και την αξιοποίηση των νέων ταλέντων σε ένα αναπτυσσόμενο ποδόσφαιρο», δήλωσε. Το συμβόλαιο, πρόσθεσε, είναι μέχρι το 2027 με οψιόν ανανέωσης για δύο χρόνια, «γεγονός που δείχνει ότι το έργο δεν είναι βραχυπρόθεσμο και αποσυνδέεται από την καθαρά οικονομική πτυχή».

