Άρσεναλ: Ο Ράγια υπέγραψε επέκταση συμβολαίου έως το 2028

Σε μία εντελώς «αθόρυβη» κίνηση που έμεινε μακριά απ’ τα... φώτα της δημοσιότητας προχώρησε κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού η Άρσεναλ, προσφέροντας νέο συμβόλαιο στον Νταβίντ Ράγια με πολύ καλύτερες αποδοχές.

Η είδηση βγήκε στα βρετανικά ΜΜΕ αρκετές εβδομάδες μετά και σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αποδοχές του Ισπανού τερματοφύλακα αυξήθηκαν, ωστόσο η διάρκεια του συμβολαίου του -έως το 2028, με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο- παρέμεινε η ίδια.

Η συμφωνία είχε επιτευχθεί ήδη από τις αρχές της σεζόν, χωρίς να ανακοινωθεί επίσημα από τον σύλλογο, και έγινε ως επιβράβευση του Ράγια για την παρουσία του στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Αντίστοιχη κίνηση έγινε και με τον Λεάντρο Τροσάρ, του οποίου η Άρσεναλ βελτίωσε τις οικονομικές απολαβές του, χωρίς να αλλάξει η διάρκεια του συμβολαίου του, που ισχύει έως το 2027.

Ο Μικέλ Αρτέτα είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα πως είναι αισιόδοξος για την ανανέωση του Γιούριεν Τίμπερ, ενώ οι Ουίλιαμ Σαλίμπα, Γκάμπριελ, Ίθαν Νουανέρι και Μάιλς Λιούις-Σκέλι έχουν ήδη υπογράψει νέα συμβόλαια με τους «κανονιέρηδες».





