Κύπελλο ποδοσφαίρου: Ο Ευαγγέλου διαιτητής στον τελικό, ο Παπαπέτρου στο VAR
Με αμιγώς ελληνική σύνθεση θα είναι η διαιτητική ομάδα του φετινού τελικού του Κυπέλλου καθώς ο πρόεδρος της ΚΕΔ/ΕΠΟ Στεφάν Λανουά έκανε την έκπληξη ορίζοντας Έλληνες διαιτητές και στο VAR
Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μία δεκαετία (2017) στον τελικό του Κυπέλλου ποδοσφαίρου δεν θα υπάρχει κανένας ξένος διαιτητής ούτε στο χορτάρι, αλλά ούτε και στο VAR!
Όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΠΟ, πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Στεφάν Λανουά επέλεξε για τον αγώνα ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (25/04/2026, 20:30, Πανθεσσαλικό στάδιο) τον διεθνή Έλληνα διαιτητή Άγγελο Ευαγγέλου, ο οποίος κέρδισε στο νήμα το χρίσμα από τον Τάσο Παπαπέτρου.
Ο τελευταίος εμφανιζόταν ως το φαβορί, ωστόσο τα δεδομένα άλλαξαν με τον Ευαγγέλου να είναι ο εκλεκτός και τον Παπαπέτρου να είναι ο διαιτητής VAR και αυτό συνιστά έκπληξη.
Τα τελευταία χρόνια είχε επικρατήσει το μοντέλο Έλληνας στον αγωνιστικό χώρο, ξένος στο VAR και αυτό είχε ζητήσει με επίσημη ανακοίνωση του ο ΟΦΗ στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Όμως για πρώτη φορά μετά το 2017 (όταν δεν υπήρχε VAR) και τον τελικό ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (πάλι στο Πανθεσσαλικό) θα έχουμε αμιγώς ελληνική σύνθεση στην διαιτητική ομάδα η οποία θα αποτελείται από τους εξής:
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου
Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος, Ιωάννης Καραγκιοζόπουλος
Τέταρτος διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης
Διαιτητής VAR: Τάσος Παπαπέτρου
Βοηθός Διαιτητή VAR: Βασίλης Φωτιάς
Παρατηρητής: Στεφάν Λανουά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα