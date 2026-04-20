Βίντεο: Η στιγμή της έντασης μεταξύ οπαδών της Έβερτον και του Τζέιμι Κάραγκερ
Ο παλαίμαχος άσος της Λίβερπουλ και νυν σχολιαστής τους Sky Sports δεν είχε και την καλύτερη... υποδοχή από τους φίλους της Έβερτον
Δεν το έχει κρύψει ότι πιτσιρικάς ήταν οπαδός της Έβερτον, αλλά από τη στιγμή που εντάχθηκε στη Λίβερπουλ διέγραψε μονομιάς το μπλε παρελθόν του και αφοσιώθηκε στους κόκκινους.
Αυτή ακριβώς η μετάλλαξη έχει μετατρέψει τον Τζέιμι Κάραγκερ σε... ανεπιθύμητο για τους οπαδούς των «ζαχαρωτών» που φρόντισαν να δείξουν για μία ακόμη φορά το πόσο πολύ τον... αγαπούν όταν εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο του «Hill Dickinson» για το Pre Game του Sky Sports.
Ο παλαίμαχος άσος καθ' οδόν για το στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού, άρχισε να ακούει διάφορα «γαλλικά» από τους φίλους της Έβερτον. Ο Κάραγκερ απάντησε σε ορισμένους, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις για να αποχωρήσει συνοδευόμενος από σεκιούριτι.
🤬 Check out the moment Jamie Carragher clashes with Everton fans just moments before derby match v Liverpool - it nearly kicked off! pic.twitter.com/RTA1yYd12G— Football Insider (@footyinsider247) April 20, 2026
