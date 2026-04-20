Αδιανόητος εκνευρισμός του ΠΑΣΟΚ για Καββαδά, συμμετείχε στην εταιρία της γυναίκας του ως απλός μέτοχος απαντά η κυβέρνηση
Την άμεση αντίδραση της κυβέρνησης προκάλεσε η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ που αφήνει αιχμές αναφορικά με το βιογραφικό του Αθανάσιου Καββαδά, ο οποίος διαδέχτηκε τον παραιτηθέντα Μακάριο Λαζαρίδη, στη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για αδικαιολόγητο εκνευρισμό στην τελευταία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. «Έχουν κατηγορήσει για τα πάντα την κυβέρνηση, αλλά φανταζόμαστε ότι δεν ευθύνεται και για το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλακης μετέβη στη Βαρκελώνη για τη σελφι και το βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να κάνει ομιλία», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.
Μάλιστα για το κομμάτι της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ, όπου εγείρεται θέμα για την επιχείρηση «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς» και τη φερόμενη συμμετοχή του κ. Καββαδά σε αυτή το 1987, ενώ ήταν αξιωματικός στην Πολεμική Αεροπορία, κατά πληροφορίες αναφέρεται ότι το 1987, ενόσω ο κ. Καββαδάς είναι στην Αεροπορία, η τότε γυναίκα του συνέστησε αυτή την εταιρεία ως ατομική επιχείρηση κι ότι ο ίδιος συμμετέχει απλώς ως μέτοχος μετά την αποστρατεία του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:
«Στη Νέα Δημοκρατία ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή είναι ικανοί να πουν οτιδήποτε για να πετάξουν λάσπη και να αποπροσανατολίσουν την κοινωνία.
Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:
Για τον κ. Μαρινάκη, σήμερα, η παραίτηση Λαζαρίδη ήταν μια αναπόφευκτη εξέλιξη λόγω της επικοινωνιακής διαχείρισης που έγινε από τον πρώην Υφυπουργό. Στις 14 Απριλίου ήταν …«ανθρωποφαγία».
Ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, μπερδεύει τον σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας που είναι δεδομένο με την αναστολή της κομματικής ιδιότητας, με την οποία συμφώνησε δημόσια και ο ίδιος ο κ.Παναγόπουλος. Τον «ενοχλούν» οι διαρροές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους ελεγχόμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν τον ενοχλούσαν οι διαρροές από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος για τον κ. Παναγόπουλο.
Υ.Γ. Διαβάζοντας το βιογραφικό του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιου Καββαδά γεννιέται μια εύλογη απορία. Πώς ενώ υπηρετούσε από το 1983 έως το 2006 από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία, ταυτόχρονα το 1987 δημιούργησε όπως δηλώνει την επιχείρηση «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς» δεδομένου ότι στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων απαγορεύεται η παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και η συμμετοχή σε εταιρείες;»
