Μεντιλίμπαρ: «Κάναμε δώρα στον αντίπαλο, ήμασταν κακοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου»
Μεντιλίμπαρ: «Κάναμε δώρα στον αντίπαλο, ήμασταν κακοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου»
Όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα της ομάδας του από τον ΠΑΟΚ με 2-1
Μετά την νίκη του ΠΑΟΚ με επί του Ολυμπιακού με 2-1, ο τεχνικός των ερυθρόλευκων ανέφερε πως η ομάδα του έδωσε πολύ χώρο στον αντίπαλο και πλήρωσε τα λάθη της.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τόνισε ακόμη πως ο Ολυμπιακός έκανε δώρο στον ΠΑΟΚ αυτή τη νίκη αφού δεν έπαιξε καλά ούτε στην επίθεση, ούτε στην άμυνα.
Οι δηλώσεις του Βάσκου τεχνικού
«Όχι μόνο στο δεύτερο ημίχρονο αλλά και στο πρώτο δώσαμε πολλές ευκαιρίες, κάναμε λάθη που ο αντίπαλος ήξερε να τα εκμεταλλευτεί. Ένα από τα μεγάλα λάθη είχε ως αποτέλεσμα να δεχθούμε γκολ. Όταν δίνεις τον έλεγχο στην αντίπαλη ομάδα αυτό γίνεται και γι'αυτό χάσαμε.
Δεν θα αλλάξει κάτι, θα συνεχίσουμε την δουλειά, σήμερα κάναμε δώρο στον αντίπαλο, ενώ θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ δεν το κάναμε. Δεν παίξαμε καλά ούτε στην άμυνα.
Δεν έπαιξε κανέναν ρόλο η κούραση, ο αντίπαλος έπαιξε μάλιστα μια μέρα πιο μετά από εμάς. Και οι δύο την ίδια κούραση είχαμε».
Ειδήσεις σήμερα:
Με τη μέθοδο «κλέφτες κι αστυνόμοι» έστησαν τη διπλή τηλεφωνική απάτη στο Χαλάνδρι - Πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά, λίρες και κοσμήματα η λεία τους
Από τις κουμπαριές με τον Ερντογάν στα Μνημόνια: Το νέο βιβλίο του πρέσβη Κασκαρέλη που τα έζησε όλα
Στο Αστυνομικό Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας - Της επιτέθηκε δύο φορές
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τόνισε ακόμη πως ο Ολυμπιακός έκανε δώρο στον ΠΑΟΚ αυτή τη νίκη αφού δεν έπαιξε καλά ούτε στην επίθεση, ούτε στην άμυνα.
Οι δηλώσεις του Βάσκου τεχνικού
«Όχι μόνο στο δεύτερο ημίχρονο αλλά και στο πρώτο δώσαμε πολλές ευκαιρίες, κάναμε λάθη που ο αντίπαλος ήξερε να τα εκμεταλλευτεί. Ένα από τα μεγάλα λάθη είχε ως αποτέλεσμα να δεχθούμε γκολ. Όταν δίνεις τον έλεγχο στην αντίπαλη ομάδα αυτό γίνεται και γι'αυτό χάσαμε.
Δεν θα αλλάξει κάτι, θα συνεχίσουμε την δουλειά, σήμερα κάναμε δώρο στον αντίπαλο, ενώ θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ δεν το κάναμε. Δεν παίξαμε καλά ούτε στην άμυνα.
Δεν έπαιξε κανέναν ρόλο η κούραση, ο αντίπαλος έπαιξε μάλιστα μια μέρα πιο μετά από εμάς. Και οι δύο την ίδια κούραση είχαμε».
Ειδήσεις σήμερα:
Με τη μέθοδο «κλέφτες κι αστυνόμοι» έστησαν τη διπλή τηλεφωνική απάτη στο Χαλάνδρι - Πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά, λίρες και κοσμήματα η λεία τους
Από τις κουμπαριές με τον Ερντογάν στα Μνημόνια: Το νέο βιβλίο του πρέσβη Κασκαρέλη που τα έζησε όλα
Στο Αστυνομικό Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας - Της επιτέθηκε δύο φορές
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα