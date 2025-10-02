Ινφαντίνο: «Η FIFA δεν μπορεί να λύσει γεωπολιτικά προβλήματα»

«Προσωπικά, πιστεύω ότι, αν η Ρωσία αποκλειστεί, θα πρέπει να αποκλειστεί και το Ισραήλ» είπε σε ένα νορβηγικό podcast.Να σημειωθεί ότι, λίγες ημέρες μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η UEFA και η FIFA απέκλεισαν από κοινού την εθνική ομάδα και τους συλλόγους της Ρωσίας από διεθνείς διοργανώσεις, μια κύρωση που παραμένει σε ισχύ.Σε σχέση με τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ο Τζιάνι Ινφαντίνο τόνισε:«Η FIFA θα συνεχίσει να προσκαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε έναν ουσιαστικό διάλογο για την προστασία των παικτών, για την εύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ του ποδοσφαίρου συλλόγων και εθνικών ομάδων σε παγκόσμιο επίπεδο και για τη βελτίωση του ποδοσφαίρου για το μέλλον».Το συμβούλιο της FIFA όρισε το Αζερμπαϊτζάν και το Ουζμπεκιστάν ως συνδιοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου U-20 2027, και το Λονδίνο ως διοργανωτή της τελικής φάσης του Κυπέλλου Πρωταθλητριών γυναικών FIFA 2026, το οποίο θα περιλαμβάνει τέσσερις αγώνες που θα διεξαχθούν μεταξύ 28 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.Οι ημερομηνίες για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής γυναικών CAF του επόμενου έτους, που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 17 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2026, προστέθηκαν επίσης στο Διεθνές Ημερολόγιο Αγώνων γυναικών.