Το Βανκούβερ φιλοξενεί το συνέδριο της FIFA με το διευρυμένο Μουντιάλ υπό... εξέταση
Το Βανκούβερ φιλοξενεί το συνέδριο της FIFA με το διευρυμένο Μουντιάλ υπό... εξέταση
Δύο μήνες πριν από τη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, το συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον για τις επόμενες διοργανώσεις που ακολουθούν
Στο Βανκούβερ του Καναδά, που μαζί με τις ΗΠΑ και το Μεξικό θα είναι οι τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου), διεξάγεται από σήμερα το συνέδριο της FIFA όπου βασικά θέματα συζήτησης είναι η συμμετοχή του Ιράν αλλά και το... κόστος της διοργάνωσης.
Η ετήσια συγκέντρωση των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών μελών της FIFA φέτος αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς απομένουν λιγότεροι από δύο μήνες για το Μουντιάλ 2026 και παραμένουν αναπάντητα αρκετά ερωτήματα για την πρώτη έκδοση της διοργάνωσης με 48 ομάδες.
Οι ανησυχίες για το κόστος
Μία από τις πιο μεγάλες ανησυχίες είναι το κόστος. Η τεράστια κλίμακα της διοργάνωσης σε όλη τη Βόρεια Αμερική, με ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα και σημαντικές επιχειρησιακές απαιτήσεις, έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένα από τα συμμετέχοντα έθνη.
Η UEFA μετέφερε προβληματισμούς από αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες ότι οι ομάδες ίσως δυσκολευτούν να καλύψουν τα έξοδά τους, εκτός αν προχωρήσουν βαθιά στη διοργάνωση. Η FIFA, από την πλευρά της, αναμένεται να επισημάνει την πρωτοφανή εμπορική ισχύ του τουρνουά, δηλώνοντας έτοιμη να αυξήσει τα χρηματικά έπαθλα και τις πληρωμές συμμετοχής σε επίπεδα ρεκόρ.
Το πολιτικό ζήτημα του Ιράν
Η συμμετοχή του Ιράν είναι το πιο πολιτικά ευαίσθητο θέμα στην ατζέντα της FIFA. Το Ιράν έχει προκριθεί, αλλά οι ανησυχίες για την ασφάλεια και τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων του στις ΗΠΑ ώθησαν αξιωματούχους της Τεχεράνης να ζητήσουν εγγυήσεις και εναλλακτικές τοποθεσίες διεξαγωγής. Η FIFA απέρριψε οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα, τονίζοντας ότι οι ομάδες οφείλουν να αγωνιστούν όπως έχει προγραμματιστεί.
Προβλήματα με τις βίζες
Οι περιορισμοί στις βίζες και τα ταξίδια βρίσκονται επίσης υπό στενή παρακολούθηση. Πρόσφατα, απαγορεύτηκε η είσοδος στον Καναδά σε αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για μια προπαρασκευαστική συνάντηση. Ωστόσο, η FIFA επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι η αντιπρόεδρος Susan Shalabi και ο πρόεδρος Jibril Rajoub έλαβαν τελικά βίζα και αναμένονται στο συνέδριο.
Η πρόκληση των... Logistics
Ένα τουρνουά που εκτείνεται σε τρεις χώρες, πολλαπλές ζώνες ώρας και τεράστιες αποστάσεις θα δοκιμάσει ομάδες, οπαδούς και διοργανωτές όσο ποτέ άλλοτε. Η FIFA υποστηρίζει ότι το μοντέλο των πολλών συνδιοργανωτών είναι απαραίτητο για μια διοργάνωση 48 ομάδων και αντικατοπτρίζει το μελλοντικό όραμα του αθλήματος.
Για το Βανκούβερ, το στοίχημα είναι να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν τη σέντρα της 11ης Ιουνίου. Η FIFA προβλέπει έσοδα ύψους 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον τρέχοντα κύκλο, καθιστώντας το τουρνουά το πιο κερδοφόρο στην ιστορία της.
Η ετήσια συγκέντρωση των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών μελών της FIFA φέτος αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς απομένουν λιγότεροι από δύο μήνες για το Μουντιάλ 2026 και παραμένουν αναπάντητα αρκετά ερωτήματα για την πρώτη έκδοση της διοργάνωσης με 48 ομάδες.
Οι ανησυχίες για το κόστος
Μία από τις πιο μεγάλες ανησυχίες είναι το κόστος. Η τεράστια κλίμακα της διοργάνωσης σε όλη τη Βόρεια Αμερική, με ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα και σημαντικές επιχειρησιακές απαιτήσεις, έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένα από τα συμμετέχοντα έθνη.
Η UEFA μετέφερε προβληματισμούς από αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες ότι οι ομάδες ίσως δυσκολευτούν να καλύψουν τα έξοδά τους, εκτός αν προχωρήσουν βαθιά στη διοργάνωση. Η FIFA, από την πλευρά της, αναμένεται να επισημάνει την πρωτοφανή εμπορική ισχύ του τουρνουά, δηλώνοντας έτοιμη να αυξήσει τα χρηματικά έπαθλα και τις πληρωμές συμμετοχής σε επίπεδα ρεκόρ.
Το πολιτικό ζήτημα του Ιράν
Η συμμετοχή του Ιράν είναι το πιο πολιτικά ευαίσθητο θέμα στην ατζέντα της FIFA. Το Ιράν έχει προκριθεί, αλλά οι ανησυχίες για την ασφάλεια και τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων του στις ΗΠΑ ώθησαν αξιωματούχους της Τεχεράνης να ζητήσουν εγγυήσεις και εναλλακτικές τοποθεσίες διεξαγωγής. Η FIFA απέρριψε οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα, τονίζοντας ότι οι ομάδες οφείλουν να αγωνιστούν όπως έχει προγραμματιστεί.
Προβλήματα με τις βίζες
Οι περιορισμοί στις βίζες και τα ταξίδια βρίσκονται επίσης υπό στενή παρακολούθηση. Πρόσφατα, απαγορεύτηκε η είσοδος στον Καναδά σε αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για μια προπαρασκευαστική συνάντηση. Ωστόσο, η FIFA επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι η αντιπρόεδρος Susan Shalabi και ο πρόεδρος Jibril Rajoub έλαβαν τελικά βίζα και αναμένονται στο συνέδριο.
Η πρόκληση των... Logistics
Ένα τουρνουά που εκτείνεται σε τρεις χώρες, πολλαπλές ζώνες ώρας και τεράστιες αποστάσεις θα δοκιμάσει ομάδες, οπαδούς και διοργανωτές όσο ποτέ άλλοτε. Η FIFA υποστηρίζει ότι το μοντέλο των πολλών συνδιοργανωτών είναι απαραίτητο για μια διοργάνωση 48 ομάδων και αντικατοπτρίζει το μελλοντικό όραμα του αθλήματος.
Για το Βανκούβερ, το στοίχημα είναι να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν τη σέντρα της 11ης Ιουνίου. Η FIFA προβλέπει έσοδα ύψους 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον τρέχοντα κύκλο, καθιστώντας το τουρνουά το πιο κερδοφόρο στην ιστορία της.
