Πανηγυρικό κλίμα στα αποδυτήρια της Παρί Σεν Ζερμέν μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα - Τα συγχαρητήρια Κελαϊφί - Βίντεο
Οι παίκτες πανηγύρισαν με τραγούδια και χαμόγελα, ενώ ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί κατέβηκε για να συγχαρεί προσωπικά όλη την ομάδα.
Η Παρί Σεν Ζερμέν έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από τα αποδυτήρια, δείχνοντας την πανηγυρική ατμόσφαιρα μετά τον θρίαμβο επί της Μπαρτσελόνα για το Champions League.
Το κλιπ που δημοσίευσε ο παριζιάνικος σύλλογος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρει μια εικόνα για την την ατμόσφαιρα ενθουσιασμού που επικράτησε αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να εκφράζουν τη χαρά τους για την πρόκριση.
Οι παίκτες και το τεχνικό τιμ πανηγύρισαν με τραγούδια, αγκαλιές και χαμόγελα, δείχνοντας τι σημαίνει αυτή η επικράτηση απέναντι σε έναν από τους πιο εμβληματικούς συλλόγους της Ευρώπης. Στο πλευρό τους βρέθηκε και ο πρόεδρος, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, ο οποίος κατέβηκε στα αποδυτήρια για να συγχαρεί προσωπικά κάθε ποδοσφαιριστή και μέλος του επιτελείου.
Για την Παρί η νίκη αυτή δίνει το στίγμα για τη σεζόν καθώς η ομάδα αποφασισμένη να διεκδικήσει και πάλι την ευρωπαϊκή κορυφή.
What a team! 😍❤️💙— Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 1, 2025
Well done, guys. 👏
pic.twitter.com/BfGPwOzqZS
