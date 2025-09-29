Θρήνος στο ισπανικό ποδόσφαιρο - Έφυγε από τη ζωή 19χρονος τερματοφύλακας μετά από χτύπημα στο κεφάλι

Αυτόνομο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους
Ο τερματοφύλακας της Κλαμπ Ντεπορτίβο Κολίντρες, Ραούλ Ραμίρεζ, 19 ετών, πέθανε μετά από χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της τέταρτης κατηγορίας
Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον χώρο του ισπανικού ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του Ραούλ Ραμίρεθ, τερματοφύλακα της Κολίνδρες, ο οποίος κατέληξε το πρωί της Δευτέρας σε ηλικία μόλις 19 ετών, ύστερα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το Σάββατο σε αγώνα κόντρα στη Ρεβίγια για την τέταρτη κατηγορία.
Ο νεαρός πορτιέρε είχε μεταφερθεί εσπευσμένα και νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Βαλδεθίγια στη Σανταντέρ, μετά από βαρύ τραυματισμό στο κεφάλι που του προκάλεσε δύο καρδιοαναπνευστικές ανακοπές – μία στον αγωνιστικό χώρο και μία καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.
Συγκινητική ήταν η προσπάθεια πρώτων βοηθειών: ο προπονητής της Κολίνδρες, Ράφα δε λα Πένια, παρενέβη άμεσα επιχειρώντας ανάνηψη, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε και μία νεαρή φίλαθλος – φοιτήτρια Νοσηλευτικής, μέχρι να φτάσει το ιατρικό προσωπικό.
Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Κανταβρίας. Το Κλαμπ Ντεπορτίβο Λαρέδο, όπου είχε αγωνιστεί ο Ραμίρεθ ως παίκτης της ακαδημίας, εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη του:
«Με την πιο βαθιά λύπη και οδύνη αποχαιρετούμε τον Ραούλ, τον αγαπημένο μας πρώην παίκτη της cantera. Θα είναι για πάντα μέλος της οικογένειάς μας και η μνήμη του θα μείνει ανεξίτηλη στους συμπαίκτες και τους προπονητές του».
🎗 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: La RFCF comunicar que el guardameta del C.D. Colindres Raúl Ramírez se encuentra en estado de muerte cerebral— Real Federación Cántabra de Fútbol (@RFCF_es) September 29, 2025
➡️ La #RFCF decreta tres días de luto y guardará un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana
ℹ️ https://t.co/y6wCfS69rd pic.twitter.com/FqZyZ6vSWt
