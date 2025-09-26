Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Χάλκινος ο Μιχαλετζάκης στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης
Δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα στη Σιγκαπούρη
Το δεύτερο της μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης της Σιγκαπούρης πανηγύρισε η Ελλάδα.
Μετά το χάλκινο μετάλλιο του Αντώνη Τσαπατάκη στα 100μ πρόσθιο SB4 και ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης ανέβηκε στο 3ο σκαλί του βάθρου.
Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν 3ος στα 200μ. μικτή SM8 με χρόνο 2:27.24.
Την 5η θέση κατέκτησε ο Δημήτρης Καρυπίδης στον τελικό των 50μ ύπτιο S1 με χρόνο1:32.55. Στο ίδιο αγώνισμα ο Δημήτρης Κοντου τερμάτισε 6ος με 1:43.39. (φωτογράφος Ralf Kuckuck)
Η Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη κατετάγη 7η στον τελικό των 100μ ελεύθερο S5 με χρόνο 3:26.03, που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ.
Το πρωί αγωνίσθηκε η Αρετή Αραβέλα Σπυρίδου στα προκριματικά των 50μ ύπτιο κατηγ. S2 με χρόνο 1:52.43 κατετάγη 11η και δεν προκρίθηκε για τελικό.
