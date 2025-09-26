Χάλκινος ο Μιχαλετζάκης στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης

Το δεύτερο της μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης της Σιγκαπούρης πανηγύρισε η Ελλάδα.



Μετά το χάλκινο μετάλλιο του Αντώνη Τσαπατάκη στα 100μ πρόσθιο SB4 και ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης ανέβηκε στο 3ο σκαλί του βάθρου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν 3ος στα 200μ. μικτή SM8 με χρόνο 2:27.24.

Την 5η θέση κατέκτησε ο Δημήτρης Καρυπίδης στον τελικό των 50μ ύπτιο S1 με χρόνο1:32.55. Στο ίδιο αγώνισμα ο Δημήτρης Κοντου τερμάτισε 6ος με 1:43.39. (φωτογράφος Ralf Kuckuck)

Η Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη κατετάγη 7η στον τελικό των 100μ ελεύθερο S5 με χρόνο 3:26.03, που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ.

Το πρωί αγωνίσθηκε η Αρετή Αραβέλα Σπυρίδου στα προκριματικά των 50μ ύπτιο κατηγ. S2 με χρόνο 1:52.43 κατετάγη 11η και δεν προκρίθηκε για τελικό.





