Χάλκινος ο Μιχαλετζάκης στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης
SPORTS
Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης Κολύμβηση Μετάλλιο Σιγκαπούρη

Χάλκινος ο Μιχαλετζάκης στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης

Δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα στη Σιγκαπούρη

Χάλκινος ο Μιχαλετζάκης στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Το δεύτερο της μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης της Σιγκαπούρης πανηγύρισε η Ελλάδα. 

Μετά το χάλκινο μετάλλιο του Αντώνη Τσαπατάκη στα 100μ πρόσθιο SB4 και ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης ανέβηκε στο 3ο σκαλί του βάθρου. 

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν 3ος στα 200μ. μικτή SM8 με χρόνο 2:27.24. 

Την 5η θέση κατέκτησε ο Δημήτρης Καρυπίδης στον τελικό των 50μ ύπτιο S1 με χρόνο1:32.55. Στο ίδιο αγώνισμα ο Δημήτρης Κοντου τερμάτισε 6ος με 1:43.39. (φωτογράφος Ralf Kuckuck)

Η Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη κατετάγη 7η στον τελικό των 100μ ελεύθερο S5 με χρόνο 3:26.03, που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ.

Το πρωί αγωνίσθηκε η Αρετή Αραβέλα Σπυρίδου στα προκριματικά των 50μ ύπτιο κατηγ. S2 με χρόνο 1:52.43 κατετάγη 11η και δεν προκρίθηκε για τελικό.


Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο

Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε

Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One


1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης