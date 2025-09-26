Ο Παναθηναϊκός έδωσε μεγάλη ώθηση στη βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA
Ο Παναθηναϊκός έδωσε μεγάλη ώθηση στη βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA

Ο θρίαμβος των πράσινων στη Βέρνη επέτρεψε στη χώρα μας να αυξήσει τη διαφορά της από τους διώκτές της

Η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στην Ελβετία έδωσε σημαντική ώθηση στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA καθώς και αυξήσαμε τη διαφορά από τους Νορβηγούς και μειώσαμε την απόσταση από τους Τσέχους..

Με το διπλό των πράσινων προσθέσαμε 400 βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της UEFA και έτσι η χώρα μας παρέμεινε στην 11η θέση, έχοντας πλέον 38.312 βαθμούς.

Την ίδια ώρα, οι Νορβηγοί είδαν την Μπραν να χάνει από τη Λιλ στη Γαλλία και οι Τσέχοι τη Βικτόρια Πλζεν να μένει στο ισόπαλο 1-1 με την Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:
09. Τουρκία 43.600 (3/5)
10. Τσεχία 40.700 ( 4/5)
11. Ελλάδα 38.312 (4/5)
12. Νορβηγία 36.987 (2/5)
13. Δανία 35.981 (2/4)
14. Πολωνία 35.875 (4/4)
15. Αυστρία 31.850 (3/5)


