Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Κόντης: «Συγκλονιστική προσπάθεια και νίκη που δίνει αυτοπεποίθηση» - Βίντεο
Κόντης: «Συγκλονιστική προσπάθεια και νίκη που δίνει αυτοπεποίθηση» - Βίντεο
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης περιχαρής μετά το επιβλητικό 1-4 επί της Γιούνγκ Μπόις τόνισε πόσο σημαντική ώθηση μπορεί να δώσει αυτό το αποτέλεσμα στην ψυχολογία των πράσινων
Ο Παναθηναϊκός... σάρωσε στη Βέρνη επικρατώντας με το εμφατικό 1-4 της Γιούνγκ Μπόις στην πρεμιέρα της league phase του Europa League, με τον Χρήστο Κόντη να τονίζει στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι:
«Είμαι πολύ χαρούμενος για τα παιδιά. Κάναμε συγκλονιστική προσπάθεια σε αμυντικό και επιθετικό κομμάτι σε μια δύσκολη έδρα. Κατά διαστήματα πιεστήκαμε, αλλά ανταπεξήλθαμε. Ακολουθήσαμε το πλάνο, αυτό βγήκε και κερδίσαμε δικαιότατα».
Όσο για το τι θα δώσει αυτή η νίκη στην ομάδα του, υπογράμμισε: «Η νίκη θα δώσει αυτοπεποίθηση την οποία χρειάζονταν οι παίκτες. Θα τους απελευθερώσει γιατί καμιά φορά τα πόδια είναι βαριά. Κατάλαβαν ότι αξίζουν πολλά με το ταλέντο τους και ότι αν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Κοιτάμε πλέον το παιχνίδι με Παναιτωλικό».
Τέλος, για τη χαρά που νιώθει, πρόσθεσε: «Το βλέπετε από το πρόσωπό μου. Το χαμόγελό μου τα λέει όλα. Οι αρετές του προπονητή φαίνονται από τις αρετές των παικτών».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Με ύμνους υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν - Είναι φίλος μου, θα αγοράσει F-16 και F-35, η Τουρκία «κατέκτησε» τη Συρία
«Η ζωή στην Αθήνα είναι δύσκολη, δεν αντέχεται»: Η Δήμητρα και ο Μιχάλης φεύγουν για τον Έβρο
Πάρις Ρούπος μετά την απόλυσή του από την Pizza Fan: Διαστρέβλωσαν τη φύση των αστείων, έχω κινήσει νομικές διαδικασίες
«Είμαι πολύ χαρούμενος για τα παιδιά. Κάναμε συγκλονιστική προσπάθεια σε αμυντικό και επιθετικό κομμάτι σε μια δύσκολη έδρα. Κατά διαστήματα πιεστήκαμε, αλλά ανταπεξήλθαμε. Ακολουθήσαμε το πλάνο, αυτό βγήκε και κερδίσαμε δικαιότατα».
Όσο για το τι θα δώσει αυτή η νίκη στην ομάδα του, υπογράμμισε: «Η νίκη θα δώσει αυτοπεποίθηση την οποία χρειάζονταν οι παίκτες. Θα τους απελευθερώσει γιατί καμιά φορά τα πόδια είναι βαριά. Κατάλαβαν ότι αξίζουν πολλά με το ταλέντο τους και ότι αν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Κοιτάμε πλέον το παιχνίδι με Παναιτωλικό».
Τέλος, για τη χαρά που νιώθει, πρόσθεσε: «Το βλέπετε από το πρόσωπό μου. Το χαμόγελό μου τα λέει όλα. Οι αρετές του προπονητή φαίνονται από τις αρετές των παικτών».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Με ύμνους υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν - Είναι φίλος μου, θα αγοράσει F-16 και F-35, η Τουρκία «κατέκτησε» τη Συρία
«Η ζωή στην Αθήνα είναι δύσκολη, δεν αντέχεται»: Η Δήμητρα και ο Μιχάλης φεύγουν για τον Έβρο
Πάρις Ρούπος μετά την απόλυσή του από την Pizza Fan: Διαστρέβλωσαν τη φύση των αστείων, έχω κινήσει νομικές διαδικασίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα