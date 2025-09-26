Κόντης: «Συγκλονιστική προσπάθεια και νίκη που δίνει αυτοπεποίθηση» - Βίντεο

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης περιχαρής μετά το επιβλητικό 1-4 επί της Γιούνγκ Μπόις τόνισε πόσο σημαντική ώθηση μπορεί να δώσει αυτό το αποτέλεσμα στην ψυχολογία των πράσινων