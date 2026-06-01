Με άρωμα... Super League το Μεξικό στο Μουντιάλ 2026, στην αποστολή Πινέδα και Σάντσες
Ο 40χρονος τερματοφύλακας Γκιγιέρμο Οτσόα πρόκειται να γίνει ο πρώτος Μεξικανός παίκτης που θα συμμετάσχει σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, αφού κλήθηκε στην αποστολή του Χαβιέ Αγκίρε για το κορυφαίο τουρνουά.

Ο Οτσόα, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Γερμανία το 2006, έχει περιορισμένη συμμετοχή για την εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει κληθεί καθώς ο Αγκίρε συνδυάζει εμπειρία και νεότητα στην 26μελή ομάδα του.

Στην αποστολή του Αγκίρε βρίσκονται επίσης ο Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ) και ο Χόρχε Σάντσες (ΠΑΟΚ).

Στα 17 του, ο Μόρα πρόκειται να γίνει ο νεότερος παίκτης που θα εκπροσωπήσει το Μεξικό σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Μεξικό, το οποίο έφτασε στα προημιτελικά όταν φιλοξένησε για τελευταία φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1986, συνδιοργανώνει το τουρνουά από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Ο Αγκίρε θα ηγηθεί της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τρίτη φορά, μετά το Μουντιάλ του 2002 και του 2010.

Το Μεξικό θα παίξει σε φιλικό εναντίον της Σερβίας την Πέμπτη πριν αγωνιστεί με τη Νότια Αφρική στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Estadio Azteca στις 11 Ιουνίου.

