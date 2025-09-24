ΑΕΛ - Λεβαδειακός 1-2: Άλμα πρόκρισης με Παλάσιος στο 95' - Δείτε τα γκολ

Με γκολ του Σεμπάστιαν Παλάσιος στο 95' ο Λεβαδειακός κατάφερε να περάσει από την Λάρισα επικρατώντας με 2-1 της ΑΕΛ κάνοντας άλμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Κυπέλλου