Από τη δισκογραφία στο μοναστήρι: Η ιστορία της γερόντισσας που ίδρυσε τη μονή Προφήτη Ηλία στις Σέρρες
Η Καίτη Χρυσολωρά, που συνεργάστηκε με τον Μίμη Πλέσσα, άφησε τα πάντα για τον μοναχισμό – Οι μαρτυρίες των μοναχών στους «Πρωταγωνιστές» με τον Σταύρο Θεοδωράκη
Στο Άγιο Πνεύμα Σερρών, σε έναν μικρό λόφο, βρίσκεται η μονή Προφήτη Ηλία, ένα μοναστήρι με ξεχωριστή ιστορία που ξεκίνησε να χτίζεται το 1990 από μια γερόντισσα σε αναπηρικό αμαξίδιο.
Σήμερα, οι μοναχές που ζουν εκεί, μίλησαν για την καθημερινότητά τους, την πίστη και την επιλογή τους να αφιερωθούν στον μοναχισμό, μέσα από την εκπομπή «Πρωταγωνιστές».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πρόκειται για τη γερόντισσα Καίτη Χρυσολωρά, η οποία τη δεκαετία του ’60 είχε συνδεθεί με τη δισκογραφία, καθώς ο Μίμης Πλέσσας της είχε εμπιστευθεί τα τραγούδια του. Χρόνια αργότερα αποσύρθηκε, επιλέγοντας να δημιουργήσει κοντά στο χωριό μια μοναστική κυψέλη, με τη στήριξη ενός Αγιορείτη πνευματικού και μιας μικρής συνοδείας.
Οι μοναχές, που ζουν σαν μια μεγάλη οικογένεια, υποδέχθηκαν τον Σταύρο Θεοδωράκη με νηστίσιμα φιλέματα και τον προσκάλεσαν να παρακολουθήσει από κοντά τις προετοιμασίες για την Ανάσταση.
Λαμπάδες ζωγραφισμένες με ευλάβεια, κεντήματα στο χέρι και χιλιάδες αυγά από το κοτέτσι της Μονής βάφονται για να προσφερθούν στους προσκυνητές.
Η Μονή διαθέτει μελισσόκηπο, αγιογραφείο, ξυλουργείο, ραφείο και βιβλιοθήκη, με τις μοναχές να ασχολούνται με χειρωνακτικά διακονήματα και εργόχειρα, όπως επιθυμούσε η γερόντισσά τους, ώστε να νιώθουν χρήσιμες στο κοινόβιο και στους επισκέπτες.
Καταθέσεις ψυχής από τις μοναχές«Ο μοναχισμός είναι κι αυτός ένα μυστήριο όπως ο γάμος. Και δεν μπορεί κανείς, σε κάποιον που δεν το έχει ζήσει, να το εξηγήσει με λόγια», λέει η αδελφή Ευφημία.
«Για ένα διάστημα ήμουν και δόκιμη μοναχή και φοιτήτρια. Στο πανεπιστήμιο με αντιμετώπιζαν περίεργα, γιατί το παρουσιαστικό μου ήταν διαφορετικό από μια κοσμικής κοπέλας», αναφέρει η αδελφή Συγκλητική.
«Στο μοναστήρι ήρθα μωρό. Εδώ βαπτίστηκα και μόλις ενηλικιώθηκα αποφάσισα να ζήσω εδώ», σημειώνει η αδελφή Χριστονύμφη.
«Μια κυψέλη είναι και το μοναστήρι. Εμείς την ηγουμένη μας, οι μέλισσες την βασίλισσά τους», λέει χαρακτηριστικά η αδελφή Μαρκέλλα.
Οι μαρτυρίες γυναικών που αφιερώθηκαν ολοκληρωτικά στον μοναχισμό παρουσιάστηκαν τη Μεγάλη Πέμπτη στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» στον Alpha.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα