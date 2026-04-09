Καρέ καρέ η στιγμή που Αλγερινός κλέβει τσάντα χωρίς να γνωρίζει ότι έχει μέσα αυγό Fabergé αξίας 2 εκατ. ευρώ
Ο 29χρονος στο Λονδίνο χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για μικροαγορές και υποστηρίζει ότι έδωσε την τσάντα για να αγοράσει ναρκωτικά, χωρίς να γνωρίζει την αξία των αντικειμένων

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή που ένας Αλγερινός κλέφτης αρπάζει τσάντα πολυτελούς οίκου από παμπ στο Σόχο του Λονδίνου, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι στο εσωτερικό της βρίσκονταν αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας, μεταξύ των οποίων ένα αυγό και ένα ρολόι Fabergé που εκτιμώνται έως και σε 2 εκατ. λίρες.


Ο 29χρονος Έντζο Κοντιτσέλο έβαλε στο στόχαστρο τη Ρόζι Ντόσον, στέλεχος εταιρείας ουίσκι, την ώρα που εκείνη συνομιλούσε με φίλο της έξω από το κατάστημα. Νωρίτερα, όπως φαίνεται στο υλικό από κάμερες ασφαλείας, είχε επιχειρήσει να κλέψει άλλη τσάντα μέσα στον χώρο, πριν τελικά αρπάξει εκείνη της γυναίκας, που είχε ακουμπήσει στο έδαφος.

Σύμφωνα με την DailyMail, μέσα στην τσάντα αξίας περίπου 1.600 λιρών βρίσκονταν, εκτός από προσωπικά αντικείμενα, ένα σπάνιο αυγό Fabergé διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους και ένα αντίστοιχο ρολόι, τα οποία είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα σε επαγγελματική εκδήλωση. Στην κατοχή της γυναίκας υπήρχαν επίσης φορητός υπολογιστής, ακουστικά, τραπεζικές κάρτες, μετρητά και άλλα αντικείμενα.

Ο δράστης χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για μικρές αγορές σε κοντινά καταστήματα, επιχειρώντας όπως ανέφερε η εισαγγελία, να εξασφαλίσει «εύκολο χρήμα». Ωστόσο, σύμφωνα με την υπεράσπισή του, δεν είχε την παραμικρή ιδέα για την πραγματική αξία των αντικειμένων που έκλεψε και φέρεται να έδωσε την τσάντα σε τρίτο πρόσωπο προκειμένου να αγοράσει ναρκωτικά, καθώς εκείνη την περίοδο ήταν εθισμένος στην κοκαΐνη.

Παρά τις έρευνες των αρχών, το αυγό και το ρολόι Fabergé παραμένουν άφαντα μέχρι σήμερα. Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνια αντικείμενα, καθώς υπάρχουν μόλις επτά αντίστοιχα σετ παγκοσμίως, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κοσμήματα, ρολόι και μπουκάλι ουίσκι, με ορισμένα να έχουν πωληθεί σε τιμές που φτάνουν έως και τα 3 εκατ. δολάρια.
Το δικαστήριο άκουσε ότι η κλοπή προκάλεσε έντονο σοκ και ψυχολογική πίεση στο θύμα, το οποίο, σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν, επικοινωνούσε σχεδόν καθημερινά με την αστυνομία μετά το περιστατικό.

Ο Κοντιτσέλο, ο οποίος είχε ήδη απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 27 μηνών για κλοπή, ενώ του επιβλήθηκαν επιπλέον ποινές για απάτη, τις οποίες θα εκτίσει ταυτόχρονα. Είχε ομολογήσει την ενοχή του από τον Φεβρουάριο.Η έρευνα για τον εντοπισμό των πολύτιμων αντικειμένων συνεχίζεται, με την αστυνομία να απευθύνει έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές.

