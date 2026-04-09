Το ιστορικό βίντεο της ανταλλαγής φανέλας του Λουτσέσκου με τον Πελέ, στο Ρουμανία-Βραζιλία του Μουντιάλ του 1970
Μιρτσέα Λουτσέκου Πελέ Μουντιάλ 1970 Μεξικό

Το ιστορικό βίντεο της ανταλλαγής φανέλας του Λουτσέσκου με τον Πελέ, στο Ρουμανία-Βραζιλία του Μουντιάλ του 1970

Η Ρουμανία ηττήθηκε 3-2 από την μεγάλη Βραζιλία του Πελέ, όμως η εμφάνιση του Ρουμάνου ώθησε τον Βραζιλιάνο θρύλο να του ζητήσει τη φανέλα του

Το ιστορικό βίντεο της ανταλλαγής φανέλας του Λουτσέσκου με τον Πελέ, στο Ρουμανία-Βραζιλία του Μουντιάλ του 1970
Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο πενθεί καθώς έφυγε από τη ζωή ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες και προπονητές που πέρασαν από τα ποδοσφαιρικά γήπεδο, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου.




Ο Ρουμανός προπονητής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών και υπήρξε ένας εκ των κορυφαίων Ρουμάνων προσωπικοτήτων τόσο ως παίκτης όσο και ο κόουτς, έχοντας αντιμετωπίσει και συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του αθλήματος.

Μία από τις σπάνιες αλλά πιο αξέχαστες στιγμές της ζωής του, ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στη Ρουμανία και τη Βραζιλία για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων στο Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό.


Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν ήταν απλώς βασική μονάδα της ομάδας του αλλά και ο αρχηγός της ομάδας που πήγε στα τελικά της διοργάνωσης, όπου μετά την ήττα από την Αγγλία (1-0) και τη νίκη με τη Τσεχοσλοβακία (2-1), έψαχνε το τρίποντο απέναντι στη Βραζιλία του Πελέ.

Μετά από ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, οι Βραζιλιάνοι επικράτησαν με 3-2 των Ρουμάνων και στο τέλος του αγώνα, η κάμερα κατέγραψε κάτι απίθανο.

Ο σπουδαίος Πελέ πήγε προς το μέρος του Λουτσέσκου και του ζήτησε να ανταλλάξουν φανέλες, με τον Ρουμάνο να το αποδέχεται.

Άξιο αναφοράς είναι ότι ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, δεν είχε σκοράρει ή μοιράσει ασίστ σε εκείνο το παιχνίδι αλλά είχε εντυπωσιάσει με την εμφάνιση του και συνολικά με την πορεία του στη διοργάνωση.

Έπειτα από περίπου 50 χρόνια, όταν ο Λουτσέσκου ήταν πλέον προπονητής της Ντιναμό Κιέβου, μετά από ένα παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, ζήτησε τη φανέλα του Λιονέλ Μέσι, λέγοντάς του «Λίο, έχω τη φανέλα του Πελέ στο σπίτι μου.

Θα ήθελα να βάλω και τη δική σου», με τον Αργεντινό αστέρα να το αποδέχεται.

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

