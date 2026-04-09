Βίντεο: Η παρακάμερα της πρόκρισης του ΠΑΟΚ στον τελικό του FIBA Europe Cup
Δείτε μοναδικές εικόνες από την πρόκριση θρίλερ του Δικέφαλου
Ο ΠΑΟΚ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται στον τελικό του FIBA Europe Cup και όπως και πέρσι, έτσι και φέτος θα αντιετωπίσει σε διπλούς αγώνες την ισπανική Μπιλμπάο.
Ο Δικέφαλος έχοντας κερδίσει με 79-73 τη Μούρθια στο Παλατάκι, κατάφερε να υπερασπιστεί αυτό το +6 το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης και να γνωρίσει μία από τις πιο γλυκιές ήττες της ιστορίας του καθώς οι Ισπανοί επικράτησαν με 89-85, ωστόσο η πρόκριση κατέληξε σε ασπρόμαυρα χέρια με τους πανηγυρισμούς στο φινάλε να είναι κάτι παραπάνω από έντονοι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα