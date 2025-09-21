«Έβρεξε» γκολ στη Φρανκφούρτη, η Ουνιόν 4-3 την Άιντραχτ, γκέλα για την Ατλέτικο, 1-1 με τη Μαγιόρκα - Δείτε γκολ
Άρσεναλ και Σίτι έμειναν στο 1-1 στο «Έμιρεϊτς», χωρίς νικητή το Μπόρνμουθ - Νιούκαστλ - Γκολ και θέαμα στη Φρανκφούρτη με την Ουνιόν να επικρατεί 4-3 της Άιντραχτ - Θρίαμβος της Ρόμα στο ντέρμπι της αιώνιας πόλης

Η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Premier League έπεσε με το μεγάλο ντέρμπι, Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι, το οποίο έληξε ισόπαλο 1-1 με κερδισμένη τη Λίβερπουλ, που βρίσκεται ήδη στο +5 από τους «κανονιέρηδες» και στο +8 από τους «Πολίτες».

Στα μεσημεριανά ματς, η Μπόρνμουθ με τη Νιούκαστλ ήρθαν ισόπαλες χωρίς τέρματα, ενώ η Σάντερλαντ στέρησε τη χαρά της νίκης από την Άστον Βίλα και την ανάγκασε σε 5ο σερί ματς χωρίς τρίποντο. 

Στη La Liga η Ατλέτικο συνεχίζει την κακή της πορεία, καθώς έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Μαγιόρκα και μετά από 5 αγωνιστικές παραμένει χωρίς νίκη. Ίδιο σκορ είχαμε και στο «Βαγιέκας» ανάμεσα σε Ράγιο και Θέλτα. 

Στη Serie A, η Ρόμα βγήκε νικήτρια με 1-0 από το ντέρμπι της αιώνιας πόλης με αντίπαλο τη Λάτσιο, με τους λατσιάλι να παραπαίουν, ενώ η Αταλάντα πέρασε... πάνω από την Τορίνο επικρατώντας με 3-0. Η Κόμο πανηγύρισε μεγάλο «διπλό» με 2-1 στην έδρα της Φιορεντίνα.

Η Ίντερ υπέταξε, 2-1 τη Σασουόλο στο «Μεάτσα».

Στη Bundesliga είχαμε το ματς της αγωνιστικής, με την Άιντραχτ να φιλοξενεί την Ουνιόν Βερολίνου, με το τελικό 3-4 να αφήνει χορτάτους όσους παρακολούθησαν το ματς, την ίδα ώρα που η Λεβερκούζεν «γκέλαρε» στην έδρα της, μένοντας στο 1-1 με αντίπαλο τη Γκλάντμπαχ. Η Ντόρτμουντ πήρε κρίσιμο τρίποντο με 1-0 επί της Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη.

Premier League (5η αγωνιστική)

Λίβερπουλ-Έβερτον 2-1 (10΄ Γκράφενμπερχ, 29΄ Εκιτικέ - 58΄ Γκουέγιε) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπράιτον-Τότεναμ 2-2 ( 8' Μίντε, 31' Αγιάρι - 43' Ριτσάρλισον, 82' Φαν Χέκε αυτ.) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1 (2' Γουίλιαμς - 20' Άντονι) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2 (49' Μπόουεν - 37' Ματετά, 68' Μίτσελ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γουλβς-Λιντς 1-3 (8' Κρείτσι - 31' Κάλβερτ Λιούιν, 39' Σταχ, 45' Οκαφόρ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάντσεστερ Γ.-Τσέλσι 2-1 (14' Φερνάντες, 37' Κασεμίρο - 80' Τσάλομπα) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Φούλαμ-Μπρέντφορντ 3-1 (38’ Ιγουόμπι, 40’ Γουίλσον, 50’ αυτ. Πίνοκ - 20’ Ντάμσγκααρντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Μπόρνμουθ-Νιούκαστλ 0-0 Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Σάντερλαντ-Άστον Βίλα 1-1 (75' Ίσιντορ - 67' Κας) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1 (90+2' Μαρτινέλι - 9' Χάαλαντ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 


Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Λίβερπουλ 15
Άρσεναλ 10
Τότεναμ 10
Μπόρνμουθ 10
Κρίσταλ Πάλας 9
Τσέλσι 8
Σάντερλαντ 8
Φούλαμ 8
Μάντσεστερ Σίτι 7
Έβερτον 7
Λιντς 7
Μάντσεστερ Γ. 7
Νιούκαστλ 6
Μπράιτον 5
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπρέντφορντ 4
Μπέρνλι 4
Άστον Βίλα 3
Γουέστ Χαμ 3
Γουλβς 0


La Liga (5η αγωνιστική)

Μπέτις-Σοσιεδάδ 3-1 (7΄ Ερνάντες, 49΄ αυτ. Ρεμίρο, 69΄ Φορνάλς - 13΄ Μέντες)

REAL BETIS 3 - 1 REAL SOCIEDAD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Τζιρόνα-Λεβάντε 0-4 (43΄ Ιγιόνγκ, 49΄ Άλβαρεθ, 70΄ Ρομέρο, 90+2΄ Κογιαλίπου)

GIRONA FC 0 - 4 LEVANTE UD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ 2-0 (22΄ Μιλιτάο, 47΄Εμπαπέ)

REAL MADRID 2 - 0 RCD ESPANYOL | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Αλαβές-Σεβίλλη 1-2 (17' Βιθέντε - 10' Βάργκας, 67' Σάντσεζ)

DEPORTIVO ALAVÉS 1 - 2 CA SEVILLA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS
Βιγιαρεάλ-Οσασούνα 2-1 (69' Μικαουτάτζε, 85' Γκεγέ - 45+6' Μπούντιμιρ) 

VILLARREAL CF 2 - 1 CA OSASUNA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0  (69΄ Μικαουτάτζε, 85΄ Γκεΐ - 45+6΄πεν. Μπούντιμιρ)

VALENCIA CF 2 - 0 ATHLETIC CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 1-1 (65' Ντε Φρούτος, 49' Ινγκλέσιας)

RAYO VALLECANO 1 - 1 CELTA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 (85' Μουρίκι - 79' Γκάλαχερ)

RCD MALLORCA 1 - 1 ATLÉTICO DE MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ελτσε-Οβιέδο 1-0 (9' Αντρέ Σίλβα) 

ELCHE CF 1 - 0 REAL OVIEDO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Μπαρτσελόνα-Χετάφε  3-0 (15΄ & 34΄ Τόρες, 62΄ Όλμο)

FC BARCELONA 3 - 0 GETAFE FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 15
Μπαρτσελόνα 13
Βιγιαρεάλ 10
Εσπανιόλ 10
Έλτσε 9
Μπέτις 9 -6αγ.
Χετάφε 9
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9
Σεβίλλη 7
Αλαβές 7
Βαλένθια 7
Ατλέτικο Μαδρίτης 6
Οσασούνα 6
Ράγιο Βαγεκάνο 5
Θέλτα 5 -6αγ.
Λεβάντε 4
Οβιέδο 3
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
Μαγιόρκα 2
Τζιρόνα 1


Bundesliga (4η αγωνιστική)

Στουτγάρδη-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (43΄ Ντεμίροβιτς, 50΄ Ελ Χανούς)

St. Pauli Beaten For The 1st Time | VFB STUTTGART - ST. PAULI | Highlights | MD 4 – Bundesliga 2025


Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ 0-3 (33΄πεν. Γκρίφο, 54΄ Αντάμου, 75΄αυτ. Κουλιμπαλί) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Άουγκσμπουργκ-Μάιντς 1-4 (83΄ Εσεντε - 14΄ Σάνο, 26΄ Κορ, 60΄ Νέμπελ, 69΄ Ζιμπ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χοφενχάιμ-Μπάγερν Μονάχου 1-4 (82΄ Τσουφάλ - 44΄, 48΄πεν., 77΄πεν. Κέιν, 90+9΄ Γκνάμπρι)

HATTRICK-HERO HARRY KANE! | HOFFENHEIM - FC BAYERN | Highlights | Matchday 4 – Bundesliga 2025/26


Αμβούργο-Χαϊντενχάιμ 2-1 (42΄ Βούσκοβιτς, 59΄ Φιλίπε - 90+3΄ Κέλε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Λειψία-Κολωνία 3-1 (13' Ουετραόγκο, 44' Καρντόσο, 45+4' Ράουμ - 23' Τίμαν) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου 3-4 (45+4' Μπράουν, 80' Ουζούν, 87' Μπούρκαρντ - 9' Ανσά, 32', 53', 56' Μπερκ)

Dramatic Comeback Falls Short! | EINTRACHT FRANKFURT - UNION BERLIN | Highlights | MD 4 – Bundesliga


Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ 1-1  (70' Τίλμαν - 90+2' Ταμπάκοβιτς) 

Last-Minute Shock For Leverkusen! | BAYER 04 LEVERKUSEN - BORUSSIA M'GLADBACH | MD 4 – Bundesliga

Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ 1-0 (20' Αντεγέμι)

Adeyemi ROCKET Seals The Deal! | BORUSSIA DORTMUND - VFL WOLFSBURG | Highlights | MD 4 – Bundesliga



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 12

Ντόρτμουντ 10

Λειψία 9

Κολωνία 7

Ζανκτ Πάουλι 7

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 6

Φράιμπουργκ 6

Στουτγκάρδη 6

Χοφενχάιμ 6

Ουνιόν Βερολίνου 6

Βόλφσμπουργκ 5 -3αγ.

Λεβερκούζεν 5

Μάιντς 4

Βέρντερ Βρέμης 4

Αμβούργο 4

Άουγκσμπουργκ 3

Γκλάντμπαχ 2

Χαϊντενχάιμ 0



Seria A (4η αγωνιστική)

Λέτσε-Κάλιαρι 1-2 (5΄ Γκάμπριελ - 33΄, 71΄ πεν. Μπελότι)

LECCE-CAGLIARI 1-2 | HIGHLIGHTS | Belotti Brace Seals Win for Cagliari | Serie A 2025/26


Μπολόνια-Τζένοα 2-1 (73΄ Κάστρο, 90΄+9 πεν. Ορσολίνι - 63΄ Έλερτσον)

BOLOGNA-GENOA 2-1 | HIGHLIGHTS | Orsolini Last-Minute Hero for Bologna! | Serie A 2025/26


Βερόνα-Γιουβέντους 1-1 (44' Ορμπάν - 19' Κονσεισάο)

VERONA-JUVENTUS 1-1 | HIGHLIGHTS | Orban Penalty Pegs Back Bianconeri | Serie A 2025/26


Ουντινέζε-Μίλαν 0-3 

UDINESE-MILAN 0-3 | HIGHLIGHTS | Pulisic Strikes Twice as Milan Trample Udinese | Serie A 2025/26


Λάτσιο-Ρόμα 0-1 (38' Πελεγκρίνι)

Τορίνο-Αταλάντα 0-3 (30', 38' Κρστοβιτς, 34' Σουλεμάνα)

TORINO-ATALANTA 0-3 | HIGHLIGHTS | Krstovic Stars As La Dea Triumph in Turin | Serie A 2025/26


Κρεμονέζε-Πάρμα 0-0

CREMONESE-PARMA 0-0 | HIGHLIGHTS | Cremonese Continue Unbeaten Run | Serie A 2025/26


Φιορεντίνα-Κόμο 1-2 (6' Μαντράγκορα - 65' Κεμπφ, 90+3' Αντάι) 

Ίντερ-Σασουόλο 2-1 (14' Ντι Μάρκο, 81' Αουγκούστο - 84' Τσεντίρα)

Νάπολι-Πίζα 22/9


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Γιουβέντους 10

Νάπολι 9 -3αγ.

Ρόμα 9

Μίλαν 9

Αταλάντα 8

Κρεμονέζε 8

Ουντινέζε 7

Κάλιαρι 7

Κόμο 7

Μπολόνια 6 

Τορίνο 4

Ίντερ 3 -3αγ.

Λάτσιο 3

Σασουόλο 3 -3αγ.

Βερόνα 3

Τζένοα 2

Φιορεντίνα 2 

Πάρμα 2

Πίζα 1 -3αγ.

Λέτσε 1

