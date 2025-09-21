«Έβρεξε» γκολ στη Φρανκφούρτη, η Ουνιόν 4-3 την Άιντραχτ, γκέλα για την Ατλέτικο, 1-1 με τη Μαγιόρκα - Δείτε γκολ
«Έβρεξε» γκολ στη Φρανκφούρτη, η Ουνιόν 4-3 την Άιντραχτ, γκέλα για την Ατλέτικο, 1-1 με τη Μαγιόρκα - Δείτε γκολ
Άρσεναλ και Σίτι έμειναν στο 1-1 στο «Έμιρεϊτς», χωρίς νικητή το Μπόρνμουθ - Νιούκαστλ - Γκολ και θέαμα στη Φρανκφούρτη με την Ουνιόν να επικρατεί 4-3 της Άιντραχτ - Θρίαμβος της Ρόμα στο ντέρμπι της αιώνιας πόλης
Η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Premier League έπεσε με το μεγάλο ντέρμπι, Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι, το οποίο έληξε ισόπαλο 1-1 με κερδισμένη τη Λίβερπουλ, που βρίσκεται ήδη στο +5 από τους «κανονιέρηδες» και στο +8 από τους «Πολίτες».
Στα μεσημεριανά ματς, η Μπόρνμουθ με τη Νιούκαστλ ήρθαν ισόπαλες χωρίς τέρματα, ενώ η Σάντερλαντ στέρησε τη χαρά της νίκης από την Άστον Βίλα και την ανάγκασε σε 5ο σερί ματς χωρίς τρίποντο.
Στη La Liga η Ατλέτικο συνεχίζει την κακή της πορεία, καθώς έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Μαγιόρκα και μετά από 5 αγωνιστικές παραμένει χωρίς νίκη. Ίδιο σκορ είχαμε και στο «Βαγιέκας» ανάμεσα σε Ράγιο και Θέλτα.
Στη Serie A, η Ρόμα βγήκε νικήτρια με 1-0 από το ντέρμπι της αιώνιας πόλης με αντίπαλο τη Λάτσιο, με τους λατσιάλι να παραπαίουν, ενώ η Αταλάντα πέρασε... πάνω από την Τορίνο επικρατώντας με 3-0. Η Κόμο πανηγύρισε μεγάλο «διπλό» με 2-1 στην έδρα της Φιορεντίνα.
Η Ίντερ υπέταξε, 2-1 τη Σασουόλο στο «Μεάτσα».
Στη Bundesliga είχαμε το ματς της αγωνιστικής, με την Άιντραχτ να φιλοξενεί την Ουνιόν Βερολίνου, με το τελικό 3-4 να αφήνει χορτάτους όσους παρακολούθησαν το ματς, την ίδα ώρα που η Λεβερκούζεν «γκέλαρε» στην έδρα της, μένοντας στο 1-1 με αντίπαλο τη Γκλάντμπαχ. Η Ντόρτμουντ πήρε κρίσιμο τρίποντο με 1-0 επί της Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη.
Premier League (5η αγωνιστική)
Λίβερπουλ-Έβερτον 2-1 (10΄ Γκράφενμπερχ, 29΄ Εκιτικέ - 58΄ Γκουέγιε) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπράιτον-Τότεναμ 2-2 ( 8' Μίντε, 31' Αγιάρι - 43' Ριτσάρλισον, 82' Φαν Χέκε αυτ.) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1 (2' Γουίλιαμς - 20' Άντονι) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2 (49' Μπόουεν - 37' Ματετά, 68' Μίτσελ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουλβς-Λιντς 1-3 (8' Κρείτσι - 31' Κάλβερτ Λιούιν, 39' Σταχ, 45' Οκαφόρ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Γ.-Τσέλσι 2-1 (14' Φερνάντες, 37' Κασεμίρο - 80' Τσάλομπα) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φούλαμ-Μπρέντφορντ 3-1 (38’ Ιγουόμπι, 40’ Γουίλσον, 50’ αυτ. Πίνοκ - 20’ Ντάμσγκααρντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Νιούκαστλ 0-0 Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Σάντερλαντ-Άστον Βίλα 1-1 (75' Ίσιντορ - 67' Κας) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1 (90+2' Μαρτινέλι - 9' Χάαλαντ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)
Λίβερπουλ 15
Άρσεναλ 10
Τότεναμ 10
Μπόρνμουθ 10
Κρίσταλ Πάλας 9
Τσέλσι 8
La Liga (5η αγωνιστική)
Μπέτις-Σοσιεδάδ 3-1 (7΄ Ερνάντες, 49΄ αυτ. Ρεμίρο, 69΄ Φορνάλς - 13΄ Μέντες)
Τζιρόνα-Λεβάντε 0-4 (43΄ Ιγιόνγκ, 49΄ Άλβαρεθ, 70΄ Ρομέρο, 90+2΄ Κογιαλίπου)
Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ 2-0 (22΄ Μιλιτάο, 47΄Εμπαπέ)
Αλαβές-Σεβίλλη 1-2 (17' Βιθέντε - 10' Βάργκας, 67' Σάντσεζ)
Βιγιαρεάλ-Οσασούνα 2-1 (69' Μικαουτάτζε, 85' Γκεγέ - 45+6' Μπούντιμιρ)
Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0 (69΄ Μικαουτάτζε, 85΄ Γκεΐ - 45+6΄πεν. Μπούντιμιρ)
Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 1-1 (65' Ντε Φρούτος, 49' Ινγκλέσιας)
Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 (85' Μουρίκι - 79' Γκάλαχερ)
Ελτσε-Οβιέδο 1-0 (9' Αντρέ Σίλβα)
Μπαρτσελόνα-Χετάφε 3-0 (15΄ & 34΄ Τόρες, 62΄ Όλμο)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 15
Μπαρτσελόνα 13
Βιγιαρεάλ 10
Εσπανιόλ 10
Έλτσε 9
Μπέτις 9 -6αγ.
Χετάφε 9
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9
Σεβίλλη 7
Αλαβές 7
Βαλένθια 7
Ατλέτικο Μαδρίτης 6
Οσασούνα 6
Ράγιο Βαγεκάνο 5
Θέλτα 5 -6αγ.
Λεβάντε 4
Οβιέδο 3
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
Μαγιόρκα 2
Τζιρόνα 1
Bundesliga (4η αγωνιστική)
Στουτγάρδη-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (43΄ Ντεμίροβιτς, 50΄ Ελ Χανούς)
Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ 0-3 (33΄πεν. Γκρίφο, 54΄ Αντάμου, 75΄αυτ. Κουλιμπαλί) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Μάιντς 1-4 (83΄ Εσεντε - 14΄ Σάνο, 26΄ Κορ, 60΄ Νέμπελ, 69΄ Ζιμπ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χοφενχάιμ-Μπάγερν Μονάχου 1-4 (82΄ Τσουφάλ - 44΄, 48΄πεν., 77΄πεν. Κέιν, 90+9΄ Γκνάμπρι)
Αμβούργο-Χαϊντενχάιμ 2-1 (42΄ Βούσκοβιτς, 59΄ Φιλίπε - 90+3΄ Κέλε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λειψία-Κολωνία 3-1 (13' Ουετραόγκο, 44' Καρντόσο, 45+4' Ράουμ - 23' Τίμαν) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου 3-4 (45+4' Μπράουν, 80' Ουζούν, 87' Μπούρκαρντ - 9' Ανσά, 32', 53', 56' Μπερκ)
Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ 1-1 (70' Τίλμαν - 90+2' Ταμπάκοβιτς)
Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ 1-0 (20' Αντεγέμι)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 12
Ντόρτμουντ 10
Λειψία 9
Κολωνία 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 6
Φράιμπουργκ 6
Στουτγκάρδη 6
Χοφενχάιμ 6
Ουνιόν Βερολίνου 6
Βόλφσμπουργκ 5 -3αγ.
Λεβερκούζεν 5
Μάιντς 4
Βέρντερ Βρέμης 4
Αμβούργο 4
Άουγκσμπουργκ 3
Γκλάντμπαχ 2
Χαϊντενχάιμ 0
Seria A (4η αγωνιστική)
Λέτσε-Κάλιαρι 1-2 (5΄ Γκάμπριελ - 33΄, 71΄ πεν. Μπελότι)
Μπολόνια-Τζένοα 2-1 (73΄ Κάστρο, 90΄+9 πεν. Ορσολίνι - 63΄ Έλερτσον)
Βερόνα-Γιουβέντους 1-1 (44' Ορμπάν - 19' Κονσεισάο)
Ουντινέζε-Μίλαν 0-3
Λάτσιο-Ρόμα 0-1 (38' Πελεγκρίνι)
Τορίνο-Αταλάντα 0-3 (30', 38' Κρστοβιτς, 34' Σουλεμάνα)
Κρεμονέζε-Πάρμα 0-0
Φιορεντίνα-Κόμο 1-2 (6' Μαντράγκορα - 65' Κεμπφ, 90+3' Αντάι)
Ίντερ-Σασουόλο 2-1 (14' Ντι Μάρκο, 81' Αουγκούστο - 84' Τσεντίρα)
Νάπολι-Πίζα 22/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Γιουβέντους 10
Νάπολι 9 -3αγ.
Ρόμα 9
Μίλαν 9
Αταλάντα 8
Κρεμονέζε 8
Ουντινέζε 7
Κάλιαρι 7
Κόμο 7
Μπολόνια 6
Τορίνο 4
Ίντερ 3 -3αγ.
Λάτσιο 3
Σασουόλο 3 -3αγ.
Βερόνα 3
Τζένοα 2
Φιορεντίνα 2
Πάρμα 2
Πίζα 1 -3αγ.
Λέτσε 1
