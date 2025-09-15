Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Super League: Στο γήπεδο του Ιωνικού τα εντός έδρας παιχνίδια της Κηφισιάς
Super League: Στο γήπεδο του Ιωνικού τα εντός έδρας παιχνίδια της Κηφισιάς
Τα ματς Κηφισια-Άρης για την 6η αγωνιστική και Κηφισιά-ΑΕΚ για την 8η, θα διεξαχθούν στο γήπεδο του Παναιτωλικού και το γήπεδο του Περιστερίου αντίστοιχα
Το γηπεδικό ζήτημα της Κηφισιάς οδεύει στην οριστική του επίλυση.
Διεξήχθη συνάντηση του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ των Βορείων Προαστίων με την πλευρά Τσιριγώτη για τη χρησιμοποίηση της έδρα του Ιωνικού και όπως ανακοίνωσε η Λίγκα οι αγώνες της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο από την 8η έως και 14η αγωνιστική ορίστηκαν στην έδρα της Νεάπολης.
Λεπτομέρειες απομένουν ώστε να επικυρωθεί το deal με τους Νικαιώτες και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες.
Θυμίζουμε πως το γήπεδο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει παιχνίδι Super League.
Επί της ουσίας στο γήπεδο χρειάζονται τα τουρνικέ και οι απαραίτητες κάμερες.
Όσο για τα ματς Κηφισια-Άρης για την 6η αγωνιστική και Κηφισιά-ΑΕΚ για την 8η, θα διεξαχθούν στο γήπεδο του Παναιτωλικού και το γήπεδο του Περιστερίου αντίστοιχα.
Η ενημέρωση της Λίγκας:
«To Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον ορισμό του αγώνα «Κηφισιά – Άρης» για την 4η αγωνιστική στο γήπεδο Παναιτωλικού (Σάββατο 20/9/2025 και ώρα 18.00) και του αγώνα «Κηφισιά – ΑΕΚ» για την 6η αγωνιστική στο Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου (Κυριακή 5/10/2025 και ώρα 18.00). Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης στη διοίκηση της Super League να ορίσει τους εντός έδρας αγώνες της ΠΑΕ Κηφισιά για την 8η έως και 14η αγωνιστική της κανονικής περιόδου, στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, ως ζήτησε η ΠΑΕ Κηφισιά, εφόσον πληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αγώνων Super League στο εν λόγω γήπεδο. Εφόσον αυτό γίνει εντός των κανονιστικά προβλεπόμενων προθεσμιών και πριν τη διεξαγωγή του αγώνα «Κηφισιά – ΑΕΚ» για την 6η αγωγιστική, τότε και ο εν λόγω αγώνας θα διεξαχθεί στο εν λόγω γήπεδο, αντί του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου».
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Διεξήχθη συνάντηση του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ των Βορείων Προαστίων με την πλευρά Τσιριγώτη για τη χρησιμοποίηση της έδρα του Ιωνικού και όπως ανακοίνωσε η Λίγκα οι αγώνες της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο από την 8η έως και 14η αγωνιστική ορίστηκαν στην έδρα της Νεάπολης.
Λεπτομέρειες απομένουν ώστε να επικυρωθεί το deal με τους Νικαιώτες και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες.
Θυμίζουμε πως το γήπεδο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει παιχνίδι Super League.
Επί της ουσίας στο γήπεδο χρειάζονται τα τουρνικέ και οι απαραίτητες κάμερες.
Όσο για τα ματς Κηφισια-Άρης για την 6η αγωνιστική και Κηφισιά-ΑΕΚ για την 8η, θα διεξαχθούν στο γήπεδο του Παναιτωλικού και το γήπεδο του Περιστερίου αντίστοιχα.
Η ενημέρωση της Λίγκας:
«To Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον ορισμό του αγώνα «Κηφισιά – Άρης» για την 4η αγωνιστική στο γήπεδο Παναιτωλικού (Σάββατο 20/9/2025 και ώρα 18.00) και του αγώνα «Κηφισιά – ΑΕΚ» για την 6η αγωνιστική στο Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου (Κυριακή 5/10/2025 και ώρα 18.00). Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης στη διοίκηση της Super League να ορίσει τους εντός έδρας αγώνες της ΠΑΕ Κηφισιά για την 8η έως και 14η αγωνιστική της κανονικής περιόδου, στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, ως ζήτησε η ΠΑΕ Κηφισιά, εφόσον πληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αγώνων Super League στο εν λόγω γήπεδο. Εφόσον αυτό γίνει εντός των κανονιστικά προβλεπόμενων προθεσμιών και πριν τη διεξαγωγή του αγώνα «Κηφισιά – ΑΕΚ» για την 6η αγωγιστική, τότε και ο εν λόγω αγώνας θα διεξαχθεί στο εν λόγω γήπεδο, αντί του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου».
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα