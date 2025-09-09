Ολυμπιακός: Η ανακοίνωση της ΠΑΕ για την μεταβίβαση των εισιτηρίων διαρκείας

Με ανακοίνωση της η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τον κόσμο της ότι ξεκίνησε η διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας για την σεζόν 2025-26.

«Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (13/9, 18:00) τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League και οι φίλαθλοί μας θα μπορέσουν για πρώτη φορά εφέτος να δουν από κοντά την ομάδα μας στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη σεζόν 2025-2026!

Η διαδικασία για τη μεταβίβαση των εισιτηρίων διαρκείας έχει ανοίξει και ως εκ τούτου όσοι κάτοχοι διαρκείας δεν είναι εφικτό να δώσουν το παρών στο Καραϊσκάκη στην προσεχή αναμέτρηση, αλλά και στα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια, μπορούν να τα μεταβιβάζουν, ώστε καμία θέση να μη μένει κενή στο σπίτι μας! (Πατήστε εδώ και θυμηθείτε τη διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας).



Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία σε όλους τους εντός έδρας αγώνες θα οδηγήσει επτά τυχερούς σε κλήρωση για δωρεάν ανανέωση του εισιτηρίου διαρκείας τους (ίδια θέση) για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-27).

Η παρουσία σε 20 αγώνες και άνω χαρίζει έκπτωση 5% επί της τιμής για ανανέωση της υπάρχουσας θέσης τους και ΜΟΝΟ για την 1η περίοδο ανανεώσεων εισιτηρίων διαρκείας της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.



Η παρουσία από 15 έως 19 αγώνες δίνει το δικαίωμα ανανέωσης της υπάρχουσας θέσης και ΜΟΝΟ στην 1η περίοδο ανανεώσεων της επόμενης περιόδου πώλησης εισιτηρίων διαρκείας.

Με παρουσία σε λιγότερους από 14 αγώνες χάνεται το δικαίωμα ανανέωσης της θέσης για την 1η & 2η περίοδο (υπάρχει το δικαίωμα αγοράς με τους νέους κατόχους, την 3η περίοδο).

Τονίζεται ότι σε όλα τα παραπάνω υπολογίζεται η χρήση του εισιτηρίου διαρκείας και όχι η προσωπική παρουσία (δικαίωμα μεταβίβασης).

Μαζί και στον νέο χρυσό αιώνα!».



