Στο στόχαστρο της Ίντερ ο Κουλιεράκης, σύμφωνα με την Tuttosport
Ο νεαρός σέντερ μπακ έχει ξεχωρίσει στο πρωτάθλημα Γερμανίας με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ και μεγάλη σύλλογοι της Ευρώπης ενδιαφέρονται για την απόκτησή του
Το όνομα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη πρωταγωνιστεί στα ιταλικά Μέσα, καθώς ο Έλληνας διεθνής γράφεται στην Tuttosport πως έχει απασχολήσει τους ανθρώπους της Ίντερ, που θεωρούν πως είναι ιδανική περίπτωση για το κέντρο της άμυνας.
Οι Ατσέρμπι και Ντε Φράι αναμένεται να αποχωρήσουν το 2026, όταν και ολοκληρώνονται τα συμβόλαιά τους με την ομάδα, γεγονός που σημαίνει ότι θα ανοίξει ο δρόμος.
Ο Κουλιεράκης αγωνίζεται στη Βόλφσμπουργκ από τον Αύγουστο του 2024, με τον ΠΑΟΚ να βάζει στα ταμεία του από τη μεταγραφή του 21χρονου περίπου 12 εκατ. ευρώ.
Την περσινή σεζόν ο 21χρονος αμυντικός που αγωνίστηκε σε 30 παιχνίδια στην Bundesliga με τη γερμανική ομάδα, ξεκινώντας βασικός στα 28 από αυτά, μοίρασε δύο ασίστ.
Difesa Inter, occhi su Koulierakis: difensore mancino del Wolfsburg classe 2003 impegnato in questi giorni con la Grecia per il quale i tedeschi chiedono 25 milioni per cederlo.— SPONDA NERAZZURRA (@spondanews) September 9, 2025
Non si esclude un'accelerazione a gennaio per bloccare il giocatore ed evitare che il prezzo schizzi,… pic.twitter.com/vmquKxvCxy
