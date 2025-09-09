Στο στόχαστρο της Ίντερ ο Κουλιεράκης, σύμφωνα με την Tuttosport
SPORTS
Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ΄Ιντερ Βόλφσμπουργκ

Στο στόχαστρο της Ίντερ ο Κουλιεράκης, σύμφωνα με την Tuttosport

Ο νεαρός σέντερ μπακ έχει ξεχωρίσει στο πρωτάθλημα Γερμανίας με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ και μεγάλη σύλλογοι της Ευρώπης ενδιαφέρονται για την απόκτησή του

Στο στόχαστρο της Ίντερ ο Κουλιεράκης, σύμφωνα με την Tuttosport
Το όνομα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη πρωταγωνιστεί στα ιταλικά Μέσα, καθώς ο Έλληνας διεθνής γράφεται στην Tuttosport πως έχει απασχολήσει τους ανθρώπους της Ίντερ, που θεωρούν πως είναι ιδανική περίπτωση για το κέντρο της άμυνας.

Οι Ατσέρμπι και Ντε Φράι αναμένεται να αποχωρήσουν το 2026, όταν και ολοκληρώνονται τα συμβόλαιά τους με την ομάδα, γεγονός που σημαίνει ότι θα ανοίξει ο δρόμος.

Ο Κουλιεράκης αγωνίζεται στη Βόλφσμπουργκ από τον Αύγουστο του 2024, με τον ΠΑΟΚ να βάζει στα ταμεία του από τη μεταγραφή του 21χρονου περίπου 12 εκατ. ευρώ.


Την περσινή σεζόν ο 21χρονος αμυντικός που αγωνίστηκε σε 30 παιχνίδια στην Bundesliga με τη γερμανική ομάδα, ξεκινώντας βασικός στα 28 από αυτά, μοίρασε δύο ασίστ.

Ειδήσεις σήμερα:

«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα

Ιατροδικαστική Πάτρας: Νέα υπόθεση που θυμίζει Μουρτζούκου και Πισπιρίγκου - Ύποπτος θάνατος βρέφους 2,5 μηνών

Σήμερα η αποκάλυψη του iPhone 17: Τα μοντέλα και η τεχνητή νοημοσύνη

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης