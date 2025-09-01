Νάπολι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χόιλουντ με τη μορφή δανεισμού από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Νάπολι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χόιλουντ με τη μορφή δανεισμού από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Στη συμφωνία προβλέπεται υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 44 εκατομμυρίων ευρώ, εφόσον η Νάπολι εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο Champions League της επόμενης σεζόν

Νάπολι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χόιλουντ με τη μορφή δανεισμού από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Η Νάπολι ανακοίνωσε σήμερα (1/9) την απόκτηση του Δανού επιθετικού Ράσμους Χόιλουντ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη μορφή μονοετούς δανεισμού, δίνοντας λύση στο επιθετικό κενό που δημιουργήθηκε μετά τον τραυματισμό του Ρομέλου Λουκάκου.

Ο τραυματισμός στον μηρό του Βέλγου στράικερ άφησε τον Λορέντσο Λούκα, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός από την Ουντινέζε, ως τον μοναδικό διαθέσιμο επιθετικό στην ομάδα του Αντόνιο Κόντε.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, στη συμφωνία προβλέπεται υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 44 εκατομμυρίων ευρώ, εφόσον η Νάπολι εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Ο 22χρονος Χόιλουντ μεταγράφηκε στη Γιουνάιτεντ από την Αταλάντα το 2023 έναντι περίπου 70 εκατομμυρίων λιρών, όμως δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες στο «Ολντ Τράφορντ», σημειώνοντας 14 γκολ σε 62 συμμετοχές στην Premier League.

Η Γιουνάιτεντ έχει δαπανήσει περίπου 200 εκατομμύρια λίρες στη φετινή μεταγραφική περίοδο, ενισχύοντας την επιθετική της γραμμή με τις προσθήκες των Μπέντζαμιν Σέσκο, Ματέους Κούνια και Μπράιαν Εμπουέμο, με αποτέλεσμα ο Χόιλουντ να μείνει εκτός αποστολής στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της ομάδας.

Ο νεαρός επιθετικός θα προσπαθήσει να ακολουθήσει το παράδειγμα του πρώην συμπαίκτη του στη Γιουνάιτεντ, Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, ο οποίος ξεχώρισε από την πρώτη του σεζόν στη Νάπολι και αναδείχθηκε MVP της Serie A την περασμένη αγωνιστική περίοδο.




