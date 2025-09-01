US OPEN: Τενίστρια είδε τον κακοποιητικό πρώην της στο γήπεδο και ξέσπασε σε κλάματα
US OPEN: Τενίστρια είδε τον κακοποιητικό πρώην της στο γήπεδο και ξέσπασε σε κλάματα

Η Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα παρ' όλη την αναστάτωσή της, κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Σοράνα Κιρστέα

Η Καρολίνα Μούχοβα λύγισε συναισθηματικά κατά τη διάρκεια του αγώνα της για τον 2ο γύρο του US Open απέναντι στη Σοράνα Κιρστέα, όταν αντίκρισε στις κερκίδες ένα πρόσωπο που δεν ήθελε να δει -και ο λόγος γίνεται για τον πρώην σύντροφό της.

Η Τσέχα τενίστρια, ενώ βρισκόταν πίσω με 1-4 στο πρώτο σετ, άρχισε να δακρύζει και να εμφανίζει έντονη φόρτιση. Ζήτησε μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί με πετσέτα, απολογήθηκε στη διαιτητή και συνέχισε το παιχνίδι, αν και δεν μπορούσε να κρύψει τα δάκρυά της.


Παρά την αναστάτωση, η Μούχοβα έδειξε αξιοσημείωτη αντοχή και κατέκτησε τελικά τη νίκη με 7-6(0), 6-7(3), 6-4 έπειτα από τρεις ώρες μάχης. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, μιλώντας στα τσέχικα, εξήγησε τι είχε συμβεί:

«Δεν είχε να κάνει με το τένις. Απέναντι από το box μου κάθισε ο πρώην μου. Κάποιες φορές εμφανίζεται σε μέρη που δεν πρέπει να είναι. Αυτό με τρόμαξε λίγο. Του ζήτησα να φύγει και αρνήθηκε, αλλά τελικά έφυγε», δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί πως πρόκειται για άνθρωπο με κακοποιητική συμπεριφορά.


Κλείσιμο
Δύο μέρες αργότερα, επέστρεψε στο court και νίκησε τη Λίντα Νοσκόβα, καθησυχάζοντας τους δημοσιογράφους ότι η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί: «Είμαι καλά. Δεν χρειάστηκε να κάνω περιοριστικά, όλα είναι εντάξει».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να επαναληφθεί το περιστατικό, απάντησε με αμφιβολία: «Ποιος ξέρει…;»

Η Μούχοβα συνεχίζει πάντως την πορεία της στη διοργάνωση και τη Δευτέρα (1/9) θα αντιμετωπίσει τη Μάρτα Κόστιουκ για μια θέση στην προημιτελική φάση.


