Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα με Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία, φινάλε με Ρόμα στο ΟΑΚΑ
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League
Στη Βέρνη κόντρα στους Γιουνγκ Μπόις θα κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Europa League ο Παναθηναϊκός.
To παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου στις 22:00.
Στη 2η αγωνιστική (2/10) υποδέχεται στις 19:45 την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ και στην 3η (23/10) ταξιδεύει στην Ολλανδία για να παίξει με την Φέγεγορντ.
Στην 4η (6/11) θα βρεθεί στη Σουηδία για να αντιμετωπίσει την Μάλμε και στην 5η (27/11) φιλοξενεί τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ.
Ακολουθεί το εντός έδρας ματς με τη Βιτόρια Πλζεν (11/12) και στην 7η ημέρα παίζει στη Βουδαπέστη με τη Φερεντσβάρος (7/1).
Το πρόγραμμα κλείνει με τον εντός έδρας αγώνα με τη Ρόμα (29/1).
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού
1η αγωνιστική (25/9): Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός (22:00)
2η αγωνιστική (2/10): Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19:45)
3η αγωνιστική (23/10): Φέγενορντ - Παναθηναϊκός (19:45)
4η αγωνιστική (6/11): Μάλμε - Παναθηναϊκός (19:45)
5η αγωνιστική (27/11): Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς (22:00)
6η αγωνιστική (11/12): Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν (22:00)
7η αγωνιστική (22/1): Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός (22:00)
8η αγωνιστική (29/1): Παναθηναϊκός - Ρόμα (22:00)
