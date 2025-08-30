Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα με Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία, φινάλε με Ρόμα στο ΟΑΚΑ
Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα με Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία, φινάλε με Ρόμα στο ΟΑΚΑ

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League

Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα με Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία, φινάλε με Ρόμα στο ΟΑΚΑ
Στη Βέρνη κόντρα στους Γιουνγκ Μπόις θα κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Europa League ο Παναθηναϊκός

To παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου στις 22:00. 

Στη 2η αγωνιστική (2/10) υποδέχεται στις 19:45 την  Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ και στην 3η (23/10) ταξιδεύει στην Ολλανδία για να παίξει με την Φέγεγορντ. 

Στην 4η (6/11) θα βρεθεί στη Σουηδία για να αντιμετωπίσει την Μάλμε και στην 5η (27/11) φιλοξενεί τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ. 

Ακολουθεί το εντός έδρας ματς με τη Βιτόρια Πλζεν (11/12) και στην 7η ημέρα παίζει στη Βουδαπέστη με τη Φερεντσβάρος (7/1). 

Το πρόγραμμα κλείνει με τον εντός έδρας αγώνα με τη Ρόμα (29/1).

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού 
1η αγωνιστική (25/9): Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός (22:00)
2η αγωνιστική (2/10): Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς  (19:45) 
3η αγωνιστική (23/10): Φέγενορντ - Παναθηναϊκός (19:45)
4η αγωνιστική (6/11): Μάλμε - Παναθηναϊκός (19:45)
5η αγωνιστική (27/11): Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς (22:00)
6η αγωνιστική (11/12): Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν (22:00)
7η αγωνιστική (22/1): Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός (22:00) 
8η αγωνιστική (29/1): Παναθηναϊκός - Ρόμα (22:00) 



