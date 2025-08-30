Ουναΐ: «Ευχαριστώ τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τον Βιτόρια, αλλά ο στόχος μου ήταν η La Liga»
SPORTS
Αζεντίν Ουναΐ Παναθηναϊκός

Ουναΐ: «Ευχαριστώ τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τον Βιτόρια, αλλά ο στόχος μου ήταν η La Liga»

Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής που έπαιξε δανεικός την περασμένη σεζόν στον Παναθηναϊκό έκλεισε στην Τζιρόνα

Ουναΐ: «Ευχαριστώ τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τον Βιτόρια, αλλά ο στόχος μου ήταν η La Liga»
6 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Ισπανία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Τζιρόνα, έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο διεθνής Μαροκινός χαφ με story του στο Instagram αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό και ευχαρίστησε τον κόσμο του και τον Ρουί Βιτόρια. 

O 25χρονος μέσος στη μία σεζόν που φόρεσε τα πράσινα μέτρησε 37 εμφανίσεις, με 5 γκολ και 7 ασίστ.


H ανάρτηση του Αζεντίν Ουναΐ
«Θα ήθελα πολύ ένθερμα να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό για αυτή την εκπληκτική σεζόν που είχαμε μαζί. Ευχαριστώ όλο το προσωπικό, τους συμπαίκτες μου και κυρίως τους οπαδούς για την εμπιστοσύνη, την στήριξη και την καλοσύνη κατά την διάρκεια αυτής της περιπέτειας.

Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον προπονητή για την συνεχή του εμπιστοσύνη, τις συμβουλές του και τον τρόπο του στο να βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε όλους μας.

Ευχαριστώ επίσης τον τεχνικό διευθυντή για την στήριξή του, το όραμά του και την επιθυμία του να με βοηθήσει να εξελιχθώ μέσα από την ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων στην ομάδα για την προσφορά που μου έκανε για να παραμείνω, αλλά ο στόχος μου ήταν να έρθω στην La Liga και χάρις σε αυτή την εξαιρετική σεζόν, κατάφερα να υλοποιήσω το όνειρό μου.

Ο Παναθηναϊκός θα παραμείνει για πάντα ένα ορόσημο στην καριέρα μου. Ευχαριστώ για όλα. Να έχετε μία τέλεια σεζόν. Με σεβασμό και εκτίμηση».

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς

Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης