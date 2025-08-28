Aegean Regatta 2025: Συνεχίζεται η δράση στο Βόρειο Αιγαίο - Βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η «Aegean Regatta 2025» που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους ομίλους: Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Σάμου, Ν.Ο. Χίου, ΠΕΚΕΒ Χίου και με συντονιστή όμιλο τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης.

Ο κορυφαίος διεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας Ανοιχτής Θαλάσσης «Aegean Regatta 2025» αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Λήμνου, του Δήμου Αγίου Ευστρατίου και του Δήμου Μυτιλήνης και γίνεται με την υποστήριξη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι κυβερνήτες και τα πληρώματα των σκαφών δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στα μοναδικά νερά του Αιγαίου Πελάγους και διεξάγεται ένας αγώνας πολύ υψηλού επιπέδου που προσφέρει έντονες συγκινήσεις στους διαγωνιζόμενους, αλλά και τους κατοίκους των ακριτικών νησιών μας.

Το 24ο ταξίδι της «Aegean Regatta 2025» ξεκίνησε με τη διαδρομή Μύρινα Λήμνου- Άγιος Ευστράτιος και συνεχίστηκε με τη διαδρομή 72 ναυτικών μιλίων Άγιος Ευστράτιος - Πλωμάρι.

Τα σκάφη έφτασαν σχετικά γρήγορα στο προορισμό τους, αφού ο άνεμος κράτησε για πολλές ώρες με πλεύσεις πρίμα και δευτερόπριμα κυρίως και με τα μπαλόνια να εντυπωσιάζουν στον ορίζοντα.

Οι τερματισμοί συνεχίζονταν μέχρι αργά το βράδυ γεμίζοντας το λιμανάκι του Πλωμαρίου χρώμα, ζωή και ιστιοπλόους.

Ήταν μια διαδρομή που σχεδιάστηκε με πολύ προσοχή από τους διοργανωτές, οι οποίοι για πρώτη φορά και για λόγους ασφαλείας χρησιμοποίησαν το ιδιόκτητο σύστημα του Tracking, ενώ τον στόλο συνόδευε σκάφος του Λιμενικού Σώματος και της Ακτοφυλακής.

Ο στόλος έχει χωριστεί σε 4 κατηγορίες.

Την κανονιά και σε αυτό το μπράτσο πήρε του τουρκικό σκάφος «Μatrak» με τις βαθμολογίες να διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία 1

1η θέση το σκάφος «Hakuna Matata» (Ν.Ο.Θ.Α. Καβάλας)

2η θέση «Baximus» (Ο.Φ.Θ.)

3η θέση το «Mαράκι plus Constructon» (Ο.Φ.Θ.)

Κατηγορία 2

1η θέση το «Ανατέλλουσα Αφροδίτη» (Ν.Ο.Θ.)

2η θέση το «Μελλιπλόη» (Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες)

3η θέση το «Theodora» από τη Βουλγαρία

4η θέση το κυπριακό σκάφος «Almira»

Κατηγορία 3

1η θέση το «Dragon» (N.O. Xίου)

2η θέση το «Sun Fizz» (Λ.Ο.Ι.Α.Θ)

3η θέση το «Ησίδωρος» (Π.Ο.Ι.Α.Θ).

Στην κατηγορία χωρίς μπαλόνι

1η θέση το «Do Braxa» Βουλγαρία,

2η θέση το «Αθως» του (Λ.Ο.Ι.Α.Θ.)

3η θέση το «Mayflouer» με το πλήρωμα Νορβηγίας, ένα πανέμορφο ξύλινο σκαρί και τη σημαία του Ν.Ο. Λήμνου.

Και επειδή οι αγώνες διαφέρουν και σηματοδοτούνται από τις λεπτομέρειες, εντυπωσιάζει το γεγονός ότι την ρεγκάτα ακολουθούν και 5 σκάφη εκτός συναγωνισμού από τη Λήμνο στον Αι Στράτη, το Πλωμάρι και στη συνέχεια στην Μυτιλήνη. Μια ιδιότυπη ιστιοπλοϊκή αγκαλιά της ρεγκάτας που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Αύριο Παρασκευή το Πλωμάρι θα απολαύσει μια παράκτια διαδρομή που θα συμπληρώσει το όμορφο τοπίο της περιοχής.

Το σκάφος επιτροπής στην διοργάνωση είναι το «ΜΑΝΙΑ», χορηγία του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης που είναι και ο κεντρικός χορηγός του αγώνα.











