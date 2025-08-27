Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Ολυμπιακός: Δεν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μανέ
Ολυμπιακός: Δεν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μανέ
Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο επιθετικός από την Γκάμπια δημιούργησαν επιφυλάξεις στον Ολυμπιακό που δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του
Όπως όλα δείχνουν ο Αμπντουλί Μανέ δεν θα φορέσει τελικά την ερυθρόλευκη φανέλα.
Ο νεαρός επιθετικός της σουηδικής Μιάλμπι ήρθε στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό (με την προοπτική να ενταχθεί στους Πειραιώτες τον Ιανουάριο), ωστόσο το ιατρικό τιμ της ομάδας άναψε... κόκκινο.
Από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Μανέ, προέκυψε ένα ζήτημα που δημιούργησε επιφυλάξεις για το μέλλον στους γιατρούς του Ολυμπιακού και δεδομένου ότι η συμφωνία αφορούσε πενταετές συμβόλαιο, αποφασίστηκε να μην προχωρήσει η ομάδα στην ολοκλήρωση της απόκτησης του.
Ειδήσεις σήμερα:
Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν τη Μονή Σινά
Καταρρέει ο αμπελώνας: Η χειρότερη χρονιά για τον τρύγο της Σαντορίνης
Κρίσιμη δοκιμή αντοχής στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου λίγο πριν ανοίξει - Δείτε το βίντεο με τα 96 φορτηγά
Ο νεαρός επιθετικός της σουηδικής Μιάλμπι ήρθε στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό (με την προοπτική να ενταχθεί στους Πειραιώτες τον Ιανουάριο), ωστόσο το ιατρικό τιμ της ομάδας άναψε... κόκκινο.
Από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Μανέ, προέκυψε ένα ζήτημα που δημιούργησε επιφυλάξεις για το μέλλον στους γιατρούς του Ολυμπιακού και δεδομένου ότι η συμφωνία αφορούσε πενταετές συμβόλαιο, αποφασίστηκε να μην προχωρήσει η ομάδα στην ολοκλήρωση της απόκτησης του.
Ειδήσεις σήμερα:
Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν τη Μονή Σινά
Καταρρέει ο αμπελώνας: Η χειρότερη χρονιά για τον τρύγο της Σαντορίνης
Κρίσιμη δοκιμή αντοχής στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου λίγο πριν ανοίξει - Δείτε το βίντεο με τα 96 φορτηγά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα