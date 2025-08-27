Ολυμπιακός: Δεν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μανέ
SPORTS
Ολυμπιακός Αμπντουλί Μανέ

Ολυμπιακός: Δεν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μανέ

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο επιθετικός από την Γκάμπια δημιούργησαν επιφυλάξεις στον Ολυμπιακό που δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του

Ολυμπιακός: Δεν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μανέ
8 ΣΧΟΛΙΑ
Όπως όλα δείχνουν ο Αμπντουλί Μανέ δεν θα φορέσει τελικά την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο νεαρός επιθετικός της σουηδικής Μιάλμπι ήρθε στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό (με την προοπτική να ενταχθεί στους Πειραιώτες τον Ιανουάριο), ωστόσο το ιατρικό τιμ της ομάδας άναψε... κόκκινο.

Από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Μανέ, προέκυψε ένα ζήτημα που δημιούργησε επιφυλάξεις για το μέλλον στους γιατρούς του Ολυμπιακού και δεδομένου ότι η συμφωνία αφορούσε πενταετές συμβόλαιο, αποφασίστηκε να μην προχωρήσει η ομάδα στην ολοκλήρωση της απόκτησης του.

Ειδήσεις σήμερα:

Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν τη Μονή Σινά

Καταρρέει ο αμπελώνας: Η χειρότερη χρονιά για τον τρύγο της Σαντορίνης

Κρίσιμη δοκιμή αντοχής στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου λίγο πριν ανοίξει - Δείτε το βίντεο με τα 96 φορτηγά

8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης