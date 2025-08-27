US Open: Στον 2ο γύρο με ανατροπή ο Τσιτσιπάς, 3-1 τον Μίλερ - Δείτε βίντεο

Ο Τσιτσιπάς έδωσε ελπίδα στον Γάλλο και ο τελευταίος, ψάχνοντας, βρήκε σανίδα σωτηρίας, διπλό λάθος από τον Έλληνα παίκτη break και 4-4.Ο Μίλερ αναθάρρησε κι έστω με δυσκολία, διατήρησε το σερβίς του προσπερνώντας με 5-4, έκανε το 6-5, με τον Τσιτσιπά να στέλνει το σετ στο tie break.Εκεί η έξτρα διαδικασία πήγε στο 4-4, με τον Τσιτσιπά να πετυχαίνει πρώτος το mini break (5-4), να παίρνει και το σερβίς, να φθάνει σε διπλό match point (6-4) και στη 2η ευκαιρία να τελειώνει το σετ με 7-6(5) και τον αγώνα.Πηγή:www.gazzetta.gr