US Open: Στον 2ο γύρο με ανατροπή ο Τσιτσιπάς, 3-1 τον Μίλερ - Δείτε βίντεο
Ο Έλληνας τενίστας μετά το χαμένο 1ο σετ πάτησε... γκάζι νίκησε τον Γάλλο αντίπαλό του και την Πέμπτη (28/8) αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού Άλτμαϊερ - Μετζέντοβιτς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αγωνιστικό πρόσωπο από τα παλιά, μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στο US Open, νίκη επί του Αλεξάντρ Μίλερ με 4-6, 6-0, 6-1, 7-6(5) και πρόκριση στον 2ο γύρο. O επόμενος αντίπαλός του Έλληνα τενίστα, με τον οποίο θα αναμετρηθεί την Πέμπτη (28/8) θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στον Ντάνιελ Άλτμαϊερ και τον Χάμαντ Μετζέντοβιτς.
Συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς σε 17 λεπτά είχε κάνει το 4-0, με love game πέτυχε το 5-0 και με νέο break πέτυχε το 6-0, κατακτώντας το σετ σε 23 λεπτά, με το επιμέρους σκορ στους πόντους να είναι 24-9!
Η γλώσσα του σώματος έδειξε την απογοήτευση του Μίλερ τη συγκεκριμένη στιγμή και ο Τσιτσιπάς δεν άφησε την ευκαιρία, νέο break για το 5-1 και με άσο έκλεισε το σετ 6-1.
Μέσα σε 49 λεπτά το 0-1 έγινε 2-1, με 12-1 το σκορ στα games.
Ενα break έφερε το 0-1Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «έσβησε» διπλό break point στο 3ο game για να επανακτήσει το προβάδισμα με 2-1 στο 1ο σετ.
Απάντησε με bagel set για το 1-1Διαφορετική εικόνα είχε το παιχνίδι στο 2ο σετ. Ο Τσιτσιπάς μετά το αρχικό 1-0, προηγήθηκε με 0-40, έφθασε στο break κι αμέσως έφθασε στο 3-0, μετρώντας έξι winners και διπλάσιους πόντους (12-6).
Πρόκριση στο tie breakΟ Τσιτσιπάς με love game ισοφάρισε σε 1-1 και με το 6o break στην 9η ευκαιρία πήρε κεφάλι στο σκορ με 2-1. Διατήρησε το σερβίς του για το 3-1 και το 4-2, με τον Μίλερ να «σβήνει» έξι break points, πριν μειώσει σε 4-3.
Ο Τσιτσιπάς έδωσε ελπίδα στον Γάλλο και ο τελευταίος, ψάχνοντας, βρήκε σανίδα σωτηρίας, διπλό λάθος από τον Έλληνα παίκτη break και 4-4.Ο Μίλερ αναθάρρησε κι έστω με δυσκολία, διατήρησε το σερβίς του προσπερνώντας με 5-4, έκανε το 6-5, με τον Τσιτσιπά να στέλνει το σετ στο tie break.
Εκεί η έξτρα διαδικασία πήγε στο 4-4, με τον Τσιτσιπά να πετυχαίνει πρώτος το mini break (5-4), να παίρνει και το σερβίς, να φθάνει σε διπλό match point (6-4) και στη 2η ευκαιρία να τελειώνει το σετ με 7-6(5) και τον αγώνα.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Stef pulls through! 🇬🇷 pic.twitter.com/41qO5lxwmr— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025
