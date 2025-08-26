Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Ανακοίνωσε τον Λούκας Βάσκεθ η Μπάγερ Λεβερκούζεν
Ο 34χρονος εξτρέμ αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από μια δεκαετία γεμάτη επιτυχίες και τίτλους
Ο Λούκας Βάσκεθ άνοιξε νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Ο 34χρονος Γαλικιανός αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης ύστερα από μια δεκαετία γεμάτη επιτυχίες και τίτλους, για να δοκιμάσει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του στη Bundesliga.
Ο πολύπειρος εξτρέμ μέτρησε 402 συμμετοχές, 38 γκολ και 60 ασίστ με τη «Βασίλισσα», ενώ το πλούσιο παλμαρέ του περιλαμβάνει 23 τρόπαια, ανάμεσά τους 5 Champions League, 4 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 4 Σούπερ Καπ Ευρώπης, 4 πρωταθλήματα Ισπανίας, 1 Κύπελλο Ισπανίας και 4 Σούπερ Καπ Ισπανίας.
Κατά την παρουσίασή του με τη φανέλα της Λεβερκούζεν και τον αριθμό 21, ο Βάσκεθ τόνισε:
«Ανυπομονώ να συνεχίσω την καριέρα μου στη Γερμανία. Ο Αλόνσο και ο Καρβαχάλ μου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον σύλλογο. Οι άνθρωποι της ομάδας μου έδειξαν ότι η Μπάγερ έχει ξεκάθαρη νοοτροπία νικητή και υψηλές φιλοδοξίες, κάτι που ταυτίζεται με τις δικές μου προσδοκίες».
Από την πλευρά του, ο αθλητικός διευθυντής Σιμόν Ρόλφες υπογράμμισε: «Με τον Λούκας αποκτούμε έναν παίκτη με τεράστια εμπειρία, που έχει κατακτήσει τα πάντα με τη Ρεάλ.. Είναι εξαιρετικός τεχνικά, πολύτιμος τακτικά και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το παιχνίδι μας».
Η μεταγραφή του Ισπανού καλύπτει το κενό που άφησε ο Φρίμπονγκ, ο οποίος μετακόμισε στη Λίβερπουλ με μεταγραφή ύψους 40 εκατ. ευρώ. Παρά τις φήμες που τον ήθελαν να συνεχίζει σε Σαουδική Αραβία, Τουρκία ή ακόμα και στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, ο Βάσκεθ επέλεξε το γερμανικό ποδόσφαιρο, έτοιμος να πρωταγωνιστήσει με τη φανέλα της Λεβερκούζεν.
✍️ #Bayer04 hat den fünfmaligen Champions League-Sieger Lucas Vazquez verpflichtet.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 26, 2025
Der 34-jährige Spanier hat einen Vertrag bis 2027 bei der #Werkself unterschrieben.#VamosVazquez pic.twitter.com/6EXUkfiipl
