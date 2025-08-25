Ολυμπιακός: Ο Μανέ σκόραρε κι έρχεται την Τρίτη για υπογραφές
Ο Μανέ βρήκε δίχτυα με τη φανέλα της Μιάλμπι και αύριο (26/8) έρχεται στην Ελλάδα να υπογράψει στον Ολυμπιακό
Ο Μανέ βρήκε ξανά δίχτυα και η Μιάλμπι είναι ακόμα πιο κοντά στον τίτλο! Ο επιθετικός από την Γκάμπια άνοιξε το σκορ στο 64ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Γκάις και βοήθησε τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του (2-0). Ετσι, αυτή βρέθηκε στο +8 από τη 2η Χάμαρμπι κι όλα αυτά εννέα αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος Σουηδίας. Ο Μανέ πέτυχε το 7ο του τέρμα και οδηγεί την Μιάλμπι στον δρόμο του τίτλου.
Ο 21χρονος επιθετικός θα ταξιδέψει αύριο στην Ελλάδα για να υπογράψει με τον Ολυμπιακό έως το 2030 και να «κλειδώσει» τη μεταγραφή για τον Ιανουάριο. Είναι πιθανή η άμεση μετακίνησή του στον Πειραιά; Οι Ερυθρόλευκοι προσπαθούν, αλλά οι Σουηδοί δείχνουν αμετακίνητοι, μιας και ο Μανέ είναι ο MVP της φετινής περιόδου.
Πολυθεσίτης στην επίθεση ο Μανέ
Με ύψος 1,79 μ. και δυνατά αθλητικά χαρακτηριστικά, ο Μανέ συνδυάζει εκρηκτική ταχύτητα με καλή τεχνική. Αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, αλλά μπορεί να παίξει και σε άλλες θέσεις, καθώς στη Μιέλμπι έχει χρησιμοποιηθεί ως αριστερό χαφ, επιθετικός, αλλά και ως «10άρι». Κάτι που σημαίνει ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ θα έχει ένα πολυεργαλείο στη διάθεσή του.
Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα αναφέρουν στη Σουηδία, ο 20χρονος εξτρέμ, εκτός από ταχύτητα, έχει και καλή αίσθηση του χώρου, γνωρίζοντας πώς να παίζει με πλάτη, αλλά και πότε πρέπει να συγκλίνει προς την περιοχή.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Mjallby, zorlu GAIS deplasmanında Abdoulie Manneh ile öne geçti! Şampiyonluk yolundaki belki de en zor deplasmanları.pic.twitter.com/fDro8j4Z85— Kuzey Futbolu (@FMNordic) August 25, 2025
