Βίντεο: H Σβιόντεκ νόμιζε ότι βρέχει αλλά δημοσιογράφος της... αποκάλυψε πως την έφτυσε, ενώ μιλούσε

Η Ίγκα Σβιόντεκ επικράτησε με 2-0 της Έλενα Ριμπακίνα και προκρίθηκε στον τελικό του Σινσινάτι. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Τζασμίν Παολίνι.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Πολωνή τενίστρια έδινε συνέντευξη μέσα στο court, σταματώντας όμως για λίγο γιατί νόμιζε πως... βρέχει.

«Περίμενε... βρέχει;» ήταν τα λόγια της Σφιόντεκ.

Παρόλαυτα, δεν ήταν αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα, καθώς ο δημοσιογράφος τη διέκοψε, λέγοντας: «Όχι, όχι. Πιθανότατα ήμουν εγώ που σε έφτυνα όταν σου έκανα μια ερώτηση».

Το Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης προσπαθώντας να αποφύγει την αμήχανη στιγμή πρόσθεσε: «Συγγνώμη, μόλις άκουσα κάτι και νόμιζα ότι ήταν βροντή. Ήταν στο μυαλό μου, ας μην το συζητήσουμε άλλο».





😭😭😭😭😭 I love her 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/e6jL5zh7rw — Iga Swiatek Updates (@IgaUpdates_) August 17, 2025



Ειδήσεις σήμερα:



Τραγωδία στην Εγνατία - Τρεις απανθρακωμένοι και δύο σοβαρά τραυματίες σε σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, βίντεο



«Με εξέθεσε στους φίλους μου»: Τι είπε ο 28χρονος για τους λόγους που σκότωσε την 47χρονη στο Χαλάνδρι - Δεν ήταν σύντροφοι



Καλό σημάδι για την ειρήνη αν φορέσει γραβάτα ο Ζελένσκι, είπε στο Axios σύμβουλος του Τραμπ πριν το σημερινό τους ραντεβού

