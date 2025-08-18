Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Βίντεο: H Σβιόντεκ νόμιζε ότι βρέχει αλλά δημοσιογράφος της... αποκάλυψε πως την έφτυσε, ενώ μιλούσε
Η Πολωνή ήταν πρωταγωνίστρια σε ένα αστείο περιστατικό μετά το τέλος του ημιτελικού με τη Ριμπάκινα
Η Ίγκα Σβιόντεκ επικράτησε με 2-0 της Έλενα Ριμπακίνα και προκρίθηκε στον τελικό του Σινσινάτι. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Τζασμίν Παολίνι.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Πολωνή τενίστρια έδινε συνέντευξη μέσα στο court, σταματώντας όμως για λίγο γιατί νόμιζε πως... βρέχει.
«Περίμενε... βρέχει;» ήταν τα λόγια της Σφιόντεκ.
Παρόλαυτα, δεν ήταν αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα, καθώς ο δημοσιογράφος τη διέκοψε, λέγοντας: «Όχι, όχι. Πιθανότατα ήμουν εγώ που σε έφτυνα όταν σου έκανα μια ερώτηση».
Το Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης προσπαθώντας να αποφύγει την αμήχανη στιγμή πρόσθεσε: «Συγγνώμη, μόλις άκουσα κάτι και νόμιζα ότι ήταν βροντή. Ήταν στο μυαλό μου, ας μην το συζητήσουμε άλλο».
😭😭😭😭😭 I love her 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/e6jL5zh7rw— Iga Swiatek Updates (@IgaUpdates_) August 17, 2025
