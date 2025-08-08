Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Παρουσία του Σερ Άλεξ τα εγκαίνια στο ανακαινισμένο προπονητικό κέντρο - Δείτε βίντεο
Η ολική ανακαίνιση στο προπονητικό κέντρο του Κάρινγκτον, κόστισε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ, ολοκληρώθηκε και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό
Όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε οριστικά από τη Γιουνάιτεντ μετά τη δεύτερη θητεία του, ένα από τα πράγματα που είχε καυτηριάσει στη συνέντευξη που είχε δώσει στον Πιρς Μόργκαν ήταν και το πόσο πίσω είχε μείνει η ομάδα σε θέμα υποδομών, αναφερόμενος στην εικόνα του προπονητικού κέντρου στο Κάρινγκτον.
«Δεν άλλαξε τίποτα στο προπονητικό κέντρο. Παραδόξως. Ούτε η πισίνα, ούτε το τζακούζι, ούτε καν το γυμναστήριο… Ακόμη και σε κάποια σημεία, η τεχνολογία, η κουζίνα, οι σεφ – που είναι, το εκτιμώ, υπέροχοι άνθρωποι. Έμειναν στάσιμοι στον χρόνο, κάτι που με εξέπληξε πολύ. Νόμιζα ότι θα έβλεπα διαφορετικά πράγματα… διαφορετική τεχνολογία, διαφορετικές υποδομές. Αλλά, δυστυχώς, είδα πολλά που έβλεπα όταν ήμουν 20, 21, 23 ετών. Αυτό πραγματικά με ξάφνιασε», ήταν τα λόγια του Πορτογάλου άσου...
Σχεδόν τέσσερα χρόνια αποδείχθηκε ότι δεν ήταν μία... κακία της στιγμής, αλλά η απτή πραγματικότητα με τη Γιουνάιτεντ να «εγκαινιάζει» το πλήρως ανακαινισμένο προπονητικό της κέντρο με το κόστος να ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ!
Όλοι οι χώροι έχουν εκσυγχρονιστεί και πλέον ο Ρούμπεν Αμορίμ και οι ποδοσφαιριστές του μπορούν να απολαύσουν τις πολυτέλειες που έχουν και τα υπόλοιπα μεγάλα κλαμπ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Παρών στα εγκαίνια και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ο οποίος παρουσίασε και τον ειδικό χώρο που είναι αφιερωμένος στην επί 55 χρόνια γραμματέα του συλλόγου Κάθι Φιπς η οποία πέθανε πριν από λίγους μήνες.
“Rangnick isn’t even a coach.”— talkSPORT (@talkSPORT) November 13, 2022
“Nothing changes. They’ve stopped in a time that has surprised me a lot.”
Cristiano Ronaldo hits out at Man United’s decision making and lack of evolution.” pic.twitter.com/NetXZridng
August 8, 2025
Take a look inside a refreshed Carrington, where Ruben's reinvigorated Reds strive for success 📈🔴 pic.twitter.com/4yPfsMsfQI— Manchester United (@ManUtd) August 8, 2025
Heartfelt words from the Boss ❤️— Manchester United (@ManUtd) August 8, 2025
Sir Alex paid tribute to the late Kath Phipps, who was honoured at the Carrington unveiling event today 🙏 pic.twitter.com/K57P27MbEX
