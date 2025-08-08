Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Παρουσία του Σερ Άλεξ τα εγκαίνια στο ανακαινισμένο προπονητικό κέντρο - Δείτε βίντεο
Η ολική ανακαίνιση στο προπονητικό κέντρο του Κάρινγκτον, κόστισε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ, ολοκληρώθηκε και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό

Όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε οριστικά από τη Γιουνάιτεντ μετά τη δεύτερη θητεία του, ένα από τα πράγματα που είχε καυτηριάσει στη συνέντευξη που είχε δώσει στον Πιρς Μόργκαν ήταν και το πόσο πίσω είχε μείνει η ομάδα σε θέμα υποδομών, αναφερόμενος στην εικόνα του προπονητικού κέντρου στο Κάρινγκτον.

«Δεν άλλαξε τίποτα στο προπονητικό κέντρο. Παραδόξως. Ούτε η πισίνα, ούτε το τζακούζι, ούτε καν το γυμναστήριο… Ακόμη και σε κάποια σημεία, η τεχνολογία, η κουζίνα, οι σεφ – που είναι, το εκτιμώ, υπέροχοι άνθρωποι. Έμειναν στάσιμοι στον χρόνο, κάτι που με εξέπληξε πολύ. Νόμιζα ότι θα έβλεπα διαφορετικά πράγματα… διαφορετική τεχνολογία, διαφορετικές υποδομές. Αλλά, δυστυχώς, είδα πολλά που έβλεπα όταν ήμουν 20, 21, 23 ετών. Αυτό πραγματικά με ξάφνιασε», ήταν τα λόγια του Πορτογάλου άσου...

Σχεδόν τέσσερα χρόνια αποδείχθηκε ότι δεν ήταν μία... κακία της στιγμής, αλλά η απτή πραγματικότητα με τη Γιουνάιτεντ να «εγκαινιάζει» το πλήρως ανακαινισμένο προπονητικό της κέντρο με το κόστος να ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ!



Όλοι οι χώροι έχουν εκσυγχρονιστεί και πλέον ο Ρούμπεν Αμορίμ και οι ποδοσφαιριστές του μπορούν να απολαύσουν τις πολυτέλειες που έχουν και τα υπόλοιπα μεγάλα κλαμπ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Κλείσιμο

Παρών στα εγκαίνια και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ο οποίος παρουσίασε και τον ειδικό χώρο που είναι αφιερωμένος στην επί 55 χρόνια γραμματέα του συλλόγου Κάθι Φιπς η οποία πέθανε πριν από λίγους μήνες.

