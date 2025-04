Κύπελλο ποδοσφαίρου: Με ημιαυτόματο οφσάιντ και goal line technology ο τελικός Ολυμπιακός-ΟΦΗ

Κλείσιμο

Ο τελικός το υ Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί στις 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, περνά σε νέα εποχή, καθώς η ΕΠΟ ανακοίνωσε τη χρήση ημιαυτόματου οφσάιντ (Semi-Automated Offside Technology - SAOT) κα ι goal line technology. Οι δύο τεχνολογίες, που έκαναν το ντεμπούτο τους στα Play Off 1-4 της Stoiximan Super League 2024-25, έρχονται να ενισχύσουν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στον κρισιμότερο αγώνα του θεσμού, περιορίζοντας τα ανθρώπινα λάθη και δίνοντας ακρίβεια στις αποφάσεις.Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:«Το ποδόσφαιρο και η διαιτησία περνούν σε μια νέα εποχή, αυτή των σύγχρονων τεχνολογιών που θα συμβάλλουν σημαντικά στην αξιοπιστία του. Με την εξασφάλιση της συμμετοχής τους στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο ΟΑΚΑ στις 17 Μαΐου, ο ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός θα γίνουν οι πρώτες ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί με τη χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ και του goal line technology.Το Semi-Automated Offside Technology (SAOT, ημιαυτόματο οφσάιντ), χρησιμοποιεί 10 κάμερες ανίχνευσης, ώστε οι αποφάσεις για τις παραβάσεις οφσάιντ να έχουν τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, καθώς αναλύεται με ηλεκτρονική απεικόνιση η θέση τού κάθε παίκτη από 29 σημεία στο σώμα του, όπως και η θέση αλλά και η τροχιά της μπάλας, μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.Με αυτό τον τρόπο η απεικόνιση είναι πλέον τρισδιάστατη, αντί της απεικόνισης δύο διαστάσεων που υπήρχε έως τώρα με την τοποθέτηση των γραμμών οφσάιντ, γι' αυτό και προσφέρεται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια, η οποία θα έχει άμεση επίδραση στην κατεύθυνση της λήψης σωστών αποφάσεων από τους διαιτητές και τους βοηθούς. Για τη χρήση και λειτουργία του ημιαυτόματου οφσάιντ, θα υπάρχει ένας ακόμη διαιτητής AVAR (Assistant VAR) επιφορτισμένος αποκλειστικά με αυτή τη λειτουργία και θα βρίσκεται φυσικά σε συνεχή επικοινωνία με τον διαιτητή του αγώνα.Παράλληλα, μέσω της άλλης σημαντικής τεχνολογίας, του goal line technology (τεχνολογία γραμμής γκολ), οι διαιτητές θα ενημερώνονται αυτόματα για το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι. Για να επιτευχθεί αυτό, η θέση της μπάλας θα ανιχνεύεται από κάμερες που θα είναι τοποθετημένες σε κάθε μία από τις δύο εστίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τις συνήθεις κάμερες που παρέχονται από τον Broadcaster, θα χρησιμοποιούνται επιπλέον δύο κάμερες goal line technology.Στις περιπτώσεις που θα είναι ξεκάθαρες για το αν η μπάλα πέρασε ή όχι τη γραμμή, ο διαιτητής θα ειδοποιείται αυτόματα από το ειδικό ρολόι που θα του παρέχεται (φωτό), ενώ στις περιπτώσεις που δεν θα είναι ξεκάθαρες και θα χρειάζεται να εξετάσει ο ίδιος τη φάση (On Field Review), το VAR θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 10 κάμερες που χρησιμοποιούνται από το ημιαυτόματο οφσάιντ για να δείξει στον διαιτητή και στην τηλεόραση μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.Τα συστήματα παρέχονται από την Hawk-eye Innovations και θα ενσωματωθούν σε αυτά της εταιρίας MediaPro, η οποία έχει την ευθύνη λειτουργίας του VAR στην Ελλάδα.Οι δύο τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν στις 17 Μαΐου για πρώτη φορά σε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας, έκαναν ντεμπούτο στο ελληνικό ποδόσφαιρο στους αγώνες play off της Superleague 1 2024-25 και η χρήση τους αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην αξιοπιστία του αθλήματος, που έχει μπει πλέον με αξιώσεις στην εποχή της "ποδοσφαιρικής τεχνολογικής επανάστασης"».