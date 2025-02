Europa League: Με Φενέρ ή Μπόντο Γκλιμτ ο Ολυμπιακός στους «16» - Οι διασταυρώσεις, δείτε τα 35 γκολ της βραδιάς

Οι διασταυρώσεις στη φάση των 16

Το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι και τον τελικό

ΦενέρμπαχτσεΆγιαξΆλκμααρΡόμαΣτεάουαΜπόντο ΓκλιμτΒικτόρια ΠλζενΣοσιεδάδΛάτσιο (1η) ή Αθλέτικ (2η) vs Βικτόρια Πλζεν (16η) ή Ρόμα (15η)Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3η) ή Τότεναμ (4η) vs Άλκμααρ (19η) ή Σοσιεδάδ (13η)Άιντραχτ (5η) ή Λιόν (6η) vs Άγιαξ (12η) ή Στεάουα (11η)Ολυμπιακός (7η) ή Ρέιντζερς (8η) vs Φενέρμπαχτσε (24η) ή Μπόντο Γκλιμτ (9η)-Τβέντε (Ολλανδία) 5-2 παρ. (κ.α. 3-2) (1-2)Γαλατασαράι (Τουρκία)-) 2-2 (1-4)-ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 2-0 (2-1)-Πόρτο (Πορτογαλία) 3-2 (1-1)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 3-0 (0-1)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-2 παρ. (κ.α. 0-2) (2-0)-Μίντιλαντ (Δανία) 5-2 (2-1)Άντερλεχτ (Βέλγιο)-2-2 (0-3)Φάση των 16Πρώτος αγώνας: 6 ΜαρτίουΔεύτερος αγώνας: 13 ΜαρτίουΠροημιτελικάΠρώτο ματς: 10 ΑπριλίουΔεύτερο ματς: 17 ΑπριλίουΗμιτελικάΠρώτο παιχνίδι: 1 ΜαΐουΔεύτερο παιχνίδι: 8 ΜαΐουΤελικός: 21 Μαΐου στο Μπιλμπάο