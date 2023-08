Το EX OFFICIO κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θάλασσας

Κλείσιμο

Για ακόμα μια χρονιά ο Τορωναίος κόλπος και το Porto Carras φιλοξένησαν το Κύπελλο Βορείου Αιγαίου που φέτος ήταν και Πανελλήνιο Κύπελλο ORC. Οι αγώνες ήταν σε συνδιοργάνωση με την Επιτροπή Ανοιχτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Πέντε ημέρες γεμάτες ιστιοπλοΐα με τον καιρό να είναι ευνοϊκός, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά ότι ο Τορωναίος Κόλπος είναι το ιδανικό μέρος για ιστιοπλοΐα το καλοκαίρι.Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα στην κατηγορία ORC Α όπου συμμετέχουν τα μεγάλα σκάφη, το EX OFFICIO κατέκτησε στην πρώτη θέση, με το σκάφος ELLINIX Farr Away να έρχεται δεύτερο και το σκάφος ELLINIXX να συμπληρώνει το βάθρο.Το πλήρωμα των πρωταθλητών αποτελείτο από τους Γιώργος Πετρόχειλος, Θοδωρής Τσουλφάς, Αντώνης Δαπόντε, Νίκος Ροδουσάκης, Γιώργος Τσουλφάς, Robert Goglis, Μαρίνα Παπαπαναγιώτου, Μαρία Τσαμοπούλου, Μαρία Χριστίνα Ορφανού, Μανώλης Δαπόντε, Κωσταντίνος Τριδήμας, Τάσος Μηλιώνης.Στην κατηγορία ORC B το ενδιαφέρον ήταν αμείωτο μέχρι και την τελευταία μέρα με το σκάφος ΒΟΡΡΑΣ τελικά να βγαίνει νικητής. Στην δεύτερη θέση το σκάφος BAXIMUS με το GRANMA X να συμπληρώνει το βάθρο.Στην κατηγορία ORC SPORT το σκάφος MARAKI PLUS CONSTRUCTION βγήκε νικητής με το σκάφος KOURSAROS δεύτερο και το σκάφος KRAKEN να συμπληρώνει το βάθρο.O πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης που διοργάνωσε τον τρίτο αγώνα το Κύπελλο Βορείου Αιγαίου, Άκης Τσαλίκης επεσήμανε: «Οι αγώνες πήγαν πολύ καλά. Βοήθησε πολύ και ο καιρός αφού έβγαζε ωραίες μπουκαδούρες. Ο συναγωνισμός ήταν δυνατός και οι συμμετοχές ήταν αξιόλογες. Οι αγώνες διεξήχθησαν στα πρότυπα των παγκοσμίων και πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων».