Ράιαν Γκιγκς: Στη φόρα... πικάντικες λεπτομέρειες για την σχέση με την πρώην του - Χειροπέδες, σκληρό σεξ και μελανιές

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε την Τετάρτη στο Μάντσεστερ η δίκη τουΚατά την τρίτη ημέρα της δίκης του πρώην αρχηγού τηςο οποίος είναι στο εδώλιο για βίαιη επίθεση στην πρώην σύντροφό του αλλά και στην αδελφή της, μίλησε τόσο η Κέιτ Γκρέβιλ, όσο και ο δικηγόρος του Γκιγκς.Ο τελευταίος προσκόμισε και στοιχεία σχετικά με το σεξ που έκαναν ο Ράιαν και η Κέιτ και έβγαλε στη φόρα όλες τιςυποστήριξε στο σώμα των ενόρκων ότι ένιωθε σκλάβα του Γκιγκς και κατήγγειλε ότι την είχε απομονώσει από αρκετούς ανθρώπους και ήθελε να ελέγχει πλήρως τη ζωή της!Σημείωσε επίσης ότι ήταν καλός στο μεγαλύτερο μέρος της σχέσης τους ενώ υποστήριξε ότι πολλά άλλαξαν όταν μετακόμισαν μαζί σε νέο σπίτι λίγο πριν από την πανδημία του κορωνοϊού!«Δεν υπήρχε συνέχεια βίαια. Κάποιες φορές όμως ήταν βίαιος και χειριστικός. Όταν ο Ράιαν έλεγε κάνε κάτι, θα το έκανα. Υπήρχε αντίσταση μερικές φορές, αλλά με έκανε να νιώσω ότι έπρεπε να κάνω αυτό που είπε, διαφορετικά υπήρχαν συνέπειες» είπε στους ενόρκους η 36χρονη.Εν συνεχεία τον λόγο πήρε ο δικηγόρος του Ράιαν Γκιγκς ο οποίος ανέτρεψε την εικόνα που είχε σχηματιστεί στο δικαστήριο μετά από την κατάθεση της Κέιτ και με μηνύματα απέδειξε ότι οι μώλωπες στο χέρι της κοπέλας δεν ήταν από χτυπήματα αλλά προήλθαν στη διάρκεια άγριου σεξ., ο δικηγόρος του Γκιγκς, έδωσε λεπτομέρειες για την ιδιωτική ζωή του ζευγαριού.Είπε πως ο Γκιγκς μετά από απαίτηση της Γκρέβιλ αγόρασε κάποιο ερωτικό βοήθημα και το αγόρασε από το κατάστημα Agent Provocateur.Ακολουθεί ο διάλογοςΓκρέβιλ: «Τι είναι αυτό;»Γκρέβιλ: «Με ιντριγκάρει. Πότε το χρησιμοποιούμε αυτό;»Το δικαστήριο ακούει ότι ο Γκιγκς της έστειλε μια φωτογραφία μεκαι εκείνη θα συνεχίσει τον διάλογο:Γκρέβιλ:«Καταπληκτικό»Γκιγκς: «Ακόμα δεν έχω ιδέα σε τι χρησιμεύει αυτό το άλλο πράγμα.»Ο Giggs εξηγεί την χρήση του αντικειμένου που έχει μέσα στο κουτί και εκείνη απαντά:Στη συνέχεια ο δικηγόρος διάβασε και άλλα μηνύματα στα οποία υπάρχει αναφορά και στους μώλωπες.Γκρέβιλ (προς τον Γκιγκς): «Σε θέλω τόσο πολύ σκληρό».Γκρέβιλ: «Θέλω να πονέσει λίγο, όχι με περίεργο τρόπο. Θέλω απλώς να με σοκάρεις και να με εκπλήξεις».Γκιγκς: «Είναι μια λεπτή γραμμή».Γκρέβιλ: «Λοιπόν, θα πρέπει απλώς να διασκεδάσουμε βρίσκοντας αυτή τη γραμμή».Στις καταθέσεις της προς την αστυνομία η Γκρέβιλ είχε πει ότι οι μώλωπες ήταν από χτυπήματα του Γκιγκς.Ο δικηγόρος του Ουαλού διάβασε ένα ακόμη μήνυμα που είχε στείλει εκείνη και παραδέχονταν: «Υ.Γ. και η μελανιά του σεξ μου βγαίνει ωραία!!»Εκείνη δάκρυσε όσο διαβάζονταν τα μηνύματα και είπε ότι δεν ήθελε να γράψει αυτά που είχαν συμβεί μεταξύ τους.«Τα μηνύματα είναι πραγματικά απίστευτα στοργικά, έτσι δεν είναι;» τη ρωτάει ο δικηγόρος και εκείνη απαντά: «Ποτέ δεν έγραψα τίποτα σε ένα μήνυμα γιατί ήθελα να ξεχάσω ότι συνέβη και δεν ήθελα να παραδεχτώ στον εαυτό μου ότι είχα σχέση με κάποιον που θα μου το έκανε αυτό».