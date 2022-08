Κλόε Κέλι: Το κορίτσι που έβγαλε τη φανέλα της και τους Άγγλους στους δρόμους

In case u missed it, here is the winning goal from Chloe Kelly at the #WEURO22

Congratulations to the #Lionesses

English Vs Germany 2-1#WEuro2022Final Messi and Neymar Dumfries Ronaldo Kelly Van de Beek Leo Messi pic.twitter.com/E2IGct8OGG — Callistus Dara (@Daracally) July 31, 2022

How sick is this photo of Chloe Kelly?



Her shirt perfectly showing her name as she spins it around.



Can't lie that sh*t is iconic 📸 pic.twitter.com/0FPgxrNHSk — JAKE BUCKLEY 🇦🇺 (@TheMasterBucks) July 31, 2022

1999 WWC Brandi Chastain with her ICONIC celebration marked the start of a cultural change for women’s football in the US.



2022 EURO Chloe Kelly’s instant ICONIC celebration that marks the start of a change in England and how they see women’s football. #UEFAWomensEuro pic.twitter.com/Pm2bRUOjdO — l🧣 (@saoirseFilm1) July 31, 2022

I see you @Chloe_Kelly98 well done. Enjoy the free rounds of pints and dinners for the rest of your life from all of England. Cheers! — Brandi Chastain (@brandichastain) July 31, 2022

Operation was a success 👊🏻 Day 1️⃣ of the road to recovery 💪🏼✨ pic.twitter.com/sOkXMz5QoZ — Chloe (@Chloe_Kelly98) May 13, 2021

From QPR played with @Anna_Filbey99 @Rianna_Dean98 So Proud of them today winning the FA youth cup well done girls❤️ pic.twitter.com/sNWDUpHGs7 — Chloe (@Chloe_Kelly98) May 31, 2015

, η χώρα που γέννησε το ποδόσφαιρο, είχε μείνει ως χώρα με ένα μεγάλο τίτλο.Το 1966 στο Γουέμπλεϊ κέρδισε με 4-2 τη Δυτική Γερμανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και κατακτούσε το μοναδικό της τρόπαιο έστω ακόμη εάν υπάρχει αμφιβολίες για το "γκολ-φάντασμα" τουΗ Αγγλία μετά από 56 χρόνια πάλι στο ίδιο εμβληματικό στάδιο στο Λονδίνο κατέκτησε το Euro! Τα κατάφεραν οι γυναίκες της, οι λιονταρίνες της, και έγραψαν ιστορία. Από το 1966 ως φωτογραφικό στιγμιότυπο έχει μείνει στην ιστορία εκείνο το καρέ με τη μπάλα μετά από το σουτ του Χαρστ.Πέρασε ή δεν πέρασε η μπάλα; Στο Euro 2022, αν και κατακτήθηκε μόλις πριν από μια ημέρα, όταν η Αγγλία κέρδισε πάλι στην παράταση με 2-1, πάλι τη Γερμανία, η φωτογραφία που θα μείνει είναι αυτή τηςΗ 24χρονη ποδοσφαιρίστρια από το Δυτικό Λονδίνο πέρασε στον τελικό ως αλλαγή και σκόραρε στο 110' χαρίζοντας την κούπα στην Αγγλία. Η Κέλι πανηγύρισε το "χρυσό" γκολ βγάζοντας τη φανέλα της και μένοντας με τον αθλητικό τηςΑυτή είναι η φωτογραφία που θα "σημαδέψει" για χρόνια τους Άγγλους.Η Κέλι δεν έβγαλε τη φανέλα της για πρώτη φορά αλλά το έκανε και μετά από τον ημιτελικό με τη Σουηδία, που διεξήχθη λίγες ημέρες πριν από τον τελικό.Από που αντέγραψε όμως τον πανηγυρισμό της στον τελικό; Από την διεθνή παίκτρια των ΗΠΑ, Μπράντι Τσάστεϊν, η οποία το είχε κάνει όταν σκόραρε με πέναλτι στον τελικό του Μουντιάλ του 1999 απέναντι στην Κίνα;Όχι. Ήθελε να πανηγυρίσει τόσο έξαλλα από την εποχή που είδε τον Μπόμπι Ζαμόρα να σκοράρει στον τελικό των πλέι οφ του 2014 και να οδηγεί την αγαπημένη της QPR στην Premier League.Τότε είχε πει στην οικογένεια της: «Μια ημέρα θα γίνω και εγώ Μπόμπι Ζαμόρα». Ήταν 16 ετών.Πάντως η Τσάστεϊν είδε την Κέλι να βάζει το γκολ από την τηλεόραση και έγραψε:«Σε βλέπω Κλόε Κέλι μπράβο σου. Απόλαυσε τους δωρεάν γύρους πίντας (μεγάλα ποτήρια μπύρας) και τα δείπνα για το υπόλοιπο της ζωής σου από όλη την Αγγλία. Στην υγειά σου!» .Η συγγραφέας Lucy Ward θα γράψει για τον πανηγυρισμό της: «Αυτή η εικόνα μιας γυναίκας χωρίς μπλούζα με αθλητικό σουτιέν είναι εξαιρετικά σημαντική. Αυτό είναι το σώμα μιας γυναίκας – όχι για σεξ ή επίδειξη – μόνο για την απόλυτη χαρά του τι μπορεί να κάνει και τη δύναμη και την ικανότητα που έχει».Η συμπαίκτρια της Ρέιτσελ Ντέιλι είπε: «Είναι θρύλος», ενώ η Κέλι δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει: «Δεν είχε διανοηθεί τι πέτυχα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν το σκέφτηκα ούτε το σχεδίασα. Ήταν εντάξει όμως, έτσι δεν είναι;»Η Κέλι ανήκει από το 2020 στη Μάντσεστερ Σίτι. Ξεκίνησε από τη γειτονιά της, πήγε στην QPR, και έφτασε να παίζει στην Άρσεναλ. Πάντα ήταν στράικερ και της άρεσε αυτή η επαφή με τα δίχτυα. Από το Λονδίνο και την Άρσεναλ βρέθηκε στο Λίβερπουλ και στην Έβερτον και από εκεί στο Μάντσεστερ.Έχει παίξει σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Αγγλίας και το 2018 ξεκίνησε και στην εθνική γυναικών.Το 2021 τραυματίστηκε σοβαρά (ρήξη του δεξιού πρόσθιου χιαστού συνδέσμου) και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. Επέστρεψε το 2022 μετά από 11 μήνες και έπρεπε να "ψήσει" την προπονήτρια της στην εθνική ομάδα ότι αξίζει μια θέση στη σύνθεση για το Euro.Ευτυχώς την κέρδισε την θέση. Για τους Άγγλους. Έχασε όμως το 2021 τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο που ήταν ένα από τα όνειρα της.Η οικογένεια της που ζει στο Δυτικό Λονδίνο έχει επτά παιδιά και εκείνη είναι η τελευταία.Από μικρή έπαιζε ποδόσφαιρο με τα αδέλφια της. «Επαιζα πάντα ποδόσφαιρο με τα αγόρια από τα επτά μου χρόνια. Τα αδέρφια μου με έβαζαν στην ομάδα, παρόλο που ήταν μεγαλύτερα και έπαιζαν με τους φίλους τους.Ποτέ δεν με λυπήθηκαν πραγματικά επειδή με χτυπούσαν», είχε πει η Κέλι.Έτσι έμαθε. Όταν ήταν μικρή έπαιρνε το λεωφορείο 92 από το Ealing στο Wembley για να πάρει ένα πρόγραμμα αγώνα για τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας. Δεν είχε εισιτήριο για να μπει. Που να φαντάζονταν τι θα έκανε στο Γουέμπλεϊ στις 31 Ιουλίου 2022;«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Βασικά ήταν ποδόσφαιρο δρόμου χωρίς κανόνες. Νομίζω ότι είμαι αρκετά επιδέξια παίκτρια και το κέρδισα από το ποδόσφαιρο στο δρόμο», θα πει η Κέλι για εκείνα τα χρόνια που έμαθε ποδόσφαιρο στους δρόμους.Έπαιζε ποδόσφαιρο μαζί με τον Ντάνιελ, τον Τζακ, τα τρίδυμα Ράιαν, Τζέιμι, Μάρτιν, ενώ έχει και μια αδελφή που δεν παίζει μπάλα. Τότε έπαιζε σε όλες τις θέσεις της επίθεσης και στην Άρσεναλ ξεκίνησε έξω δεξιά.Ο πρώην προπονητής της Έβερτον της Κέλι, Γουίλι Κερκ, είχε πει για το παιχνίδι της ότι είναι «φωτιά και πάγος» λόγω της εκρηκτικής ιδιοσυγκρασίας της σε συνδυασμό με την ηρεμία και ψυχραιμία της στα δύσκολα.«Έχει εξαιρετική ισορροπία, κάτι που είναι εφιάλτης για τους αμυντικούς. Είναι πραγματικά απρόβλεπτη. Όταν την εμποδίσετε να μπει μέσα για να σουτάρει στα δεξιά της, θα πάει προς τα έξω και θαχτυπήσει με το αριστερό της είπε ένας άλλος προπονητής της.Η Κέλι έχει πειθαρχία στο παιχνίδι της αλλά και είναι και απρόβλεπτη.Λατρεύει να παίζει ποδόσφαιρο αλλά είναι και φιλόζωη. Ζει στο Μάντσεστερ μαζί με τον σύντροφο της, τον Σκοτ, είναι μαζί τρία χρόνια, και έχουν και ένα σκύλο τον Ότις.