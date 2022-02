Θρίαμβος στην Αγία Πετρούπολη - Στον τελικό για 4η φορά στην καριέρα της η Σάκκαρη!-Δείτε βίντεο

Victory SEALED!



🇬🇷 @mariasakkari holds off a spirited Begu comeback to prevail 6-4, 6-7(4), 6-4 in the @Formula_TX semifinal. pic.twitter.com/lUHr3RTsc9 — wta (@WTA) February 12, 2022





Στον τελικό του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης προκρίθηκε ηστοχεύοντας στην κατάκτηση του 2ου τίτλου της καριέρας της.Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια απέκλεισε σε 3.04' μετηνστον ημιτελικό του Σαββάτου και θα παίξει την Κυριακή (15:30,Novasports 6) στον τελικό με την νικήτρια του αγώνα της Ανέτ Κονταβέιτ με τηνΑυτός είναι ο 4ος ημιτελικός για το Νο7 κόσμου που κυνηγάει την επιστροφή στο Νο6.Η πρώτη της παρουσία σε τελικό ήταν το 2018 στοκαι στην δεύτερη το 2019 στη Ραμπάτ κατέκτησε τον μοναδικό τίτλο της.Το 2021 ήταν παρούσα στον τελικό της Οστράβα και το καρέ συμπληρώθηκε στην Αγία Πετρούπολη όπου και είναι στο Νο1 του ταμπλό.Στο 1ο σετ η Μαρία Σάκκαρη θα έχει 2 μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ αλλά θα τα σβήσει η Ιρίνα Μπέγκου για να ισοφαρίσει σε 1-1.Η Μπέγκου θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ αλλά η Σάκκαρη θα το σβήσει (όπως και το 3ο) για να προηγηθεί με 3-2.Στο 8ο γκέιμ από το 0-40 ηθα έχει μπρέικ πόιντ και θα αποκτήσει προβάδισμα με 5-3.Η Ρουμάνα θα πάρει πίσω το μπρέικ (5-4) όμως η Σάκκαρη επιστρέφει με διπλό μπρέικ πόιντ και με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-4 σε 54'.Στο ξεκίνημα του 2ου σετ η Σάκκαρη θα σβήσειαλλά η Μπέγκου με την 3η ευκαιρία θα πετύχει μπρέικ (1-0).H Μαρία θα πιέσει και θα φτάσει σε μπρέικ για να ιοσφαρίσει σε 2-2. Η Ελληνίδα θα προηγηθεί με 4-3 και με 5-4.Ισοφαρίζει σε 5-5 και σε 6-6 η Μπέγκου και το 2ο σετ θα οδηγηθεί στο τάι μπρέικ.Εκεί η Ρουμάνα θα ξεκινήσει με μίνι μπρέικ (1-0) αλλά η Ελληνίδα θα το πάρει πίσω για το 1-2. Η Μπέγκου παίζει ωραία με το μπάκχαντ και φτάνει στο 4-2 αλλά η Σάκκαρη θα πάρει πίσω το μίνι μπρέικ (3-4) και θα φτάσει στο 4-4.Με το σμας η Μπέγκου πάει στο 6-4 και έχει διπλό σετ πόιντ και θα ισοφαρίσει σε 1-1.Στο 3ο σετ η Μπέγκου θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ και θα φτάσει στο 2-0 με μπρέικ! Ηθα πάρει πίσω το μπρέικ (2-1) και θα ισοφαρίσει σε 2-2.Το μπρέικ θα έρθει στην κατάλληλη ώρα για το 3-2 για την Μαρία αλλά η Ιρίνα θα επιστρέψει με μπρέικ για το 3-3.Νέο μπρέικ από την Ελληνίδα για το 4-3 αλλά δεν θα το κρατήσει αφού η Ρουμάνα με μπρέικ ισοφαρίζει σε 4-4!δείχνει αποφασισμένη. Θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ και με δυσκολία θα έρθει το μπρέικ (5-4)!Η Μπέγκουκαι θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ. Το σβήνει με την σειρά της η Σάκκαρη και με το 3ο ματς πόιντ φτάνει στη νίκη!