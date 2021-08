Red Bull Art of Motion: Ο δάσκαλος DK & ο μαθητής του, Μίμης Θεοδωρίδης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ήταν φθινόπωρο του 2013, όταν βρέθηκε στο Φηροστεφάνι της Σαντορίνης και έγινε ο πρώτος Έλληνας που εκπροσώπησε τη χώρα μας στον τελικό του κορυφαίου freerunning θεσμού στον κόσμο, το. Το άγχος λόγω της απειρίας ήταν εμφανές, όμως και η λάμψη στα μάτια του προμήνυαν πως ο Δημήτρης Κυρσανίδης θα άφηνε την υπογραφή του παγκοσμίως στο άθλημα.Το «άστρο» του έλαμψε στο ίδιο σημείο, μόλις έναν χρόνο αργότερα. Ο “DK” ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο και μάλιστα στο υψηλότερο σκαλί του, «εκθρονίζοντας» έναν από τους κορυφαίους του αθλήματος, τον Pasha Petkuns, που αρκέστηκε στη δεύτερη θέση. Έκτοτε έχει κατακτήσει άλλη μία φορά την κορυφή στη διοργάνωση, ενώ έχει ανέβει ακόμα δύο ακόμη φορές στο βάθρο των νικητών.Όντας πλέον ο κορυφαίος Έλληνας freerunner και ένας από τους καλύτερους του πλανήτη, ο Δημήτρης Κυρσανίδης αποτελεί πλέον opinion leader του αθλήματος και προσπαθεί να μυήσει το κοινό στον κόσμο του freerunning. Μάλιστα, το project «ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ DK» στο You Tube κανάλι του αποκαλύπτει πολλά μυστικά και τεχνικές στους επίδοξους αθλητές.Από το 2015 ο Δημήτρης “DK” Κυρσανίδης ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, αναζητώντας νέα ταλέντα τα οποία βοηθά να εξελιχθούν στο άθλημα και τα παροτρύνει να συμμετάσχουν στο Red Bull Art of Motion. Για πολλούς νέους αθλητές αποτελεί τον μέντορα ο οποίος καθοδηγεί, μαθαίνει, ακούει, συμβουλεύει.Δάσκαλος και μαθητής, λοιπόν, βρέθηκαν το Σάββατο 10 Ιουλίου στην κορυφαία 18άδα του Red Bull Art of Motion 2021. Μιας διοργάνωσης που διεξήχθη για πρώτη φορά στην Αττική, στο πανέμορφο Μικρολίμανο και προσέφερε ένα αθλητικό υπερθέαμα στους τυχερούς θεατές, καθώς οι αθλητές διαγωνίστηκαν πάνω σε δύο εντυπωσιακά ιστιοφόρα.Στην πρώτη του συμμετοχή στον Τελικό της διοργάνωσης, μετά από προσπάθειες πολλών ετών, ο Καβαλιώτης freerunner, βρέθηκε στο πολύ δύσκολο τρίτο heat του αγώνα, με κορυφαίους αντιπάλους, όπως ο Didi Alaoui & o Archie Aroyan και παρόλη την υψηλή βαθμολογία, δεν κατάφερε να περάσει στο επόμενο heat.Από την πλευρά του, ο εκ των φαβορί της διοργάνωσης, Δημήτρης “DK” Κυρσανίδης, δεν ήταν στην καλύτερη φυσική κατάσταση, καθώς εδώ και τρεις μήνες ταλαιπωρείται από δύο οστικά οιδήματα στο πόδι. Βλέποντας, ότι δεν είναι στο 100% του εαυτού του αποφάσισε να αποσυρθεί από τον διαγωνισμό, παραχωρώντας τη θέση του, καθώς δεν θέλησε να θέσει σε κίνδυνο το σώμα του για νέο τραυματισμό.Έτσι, παρακολούθησε από την πλευρά των θεατών πλέον, το «πουλέν» του, τον Μίμη Θεοδωρίδη. Παρ' ότι δεν ανέβηκαν στο podium του Red Bull Aart of Motion 2021, το μέλλον διαγράφεται λαμπρό για τα δύο αστέρια της παγκόσμιας freerunning κοινότητας.Γεννημένος το 1995 κι όμως θα τον βρεις σε κάποιο πάρκο να κάνει προπόνησηΠιστεύει ότι ΟΛΟΙ μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους, αρκεί να αγαπάνε πραγματικά αυτό που κάνουν και να κάνουν τα πάντα για αυτόΔεν πίνει μπύραΈχει ταξιδέψει σχεδόν σε όλο τον κόσμο μόνοςΕίναι ο τύπος που σπάνια θα δεις σε καφετέριαΔεν έχει κάνει κάποια ειδική διατροφή/workout για να φτάσει στο επίπεδο που είναι τώραΈκανε εγχείρηση διαφράγματος μύτης το 2019 για να μπορεί να αναπνέει φυσιολογικά (μέχρι τότε διαγωνιζόταν και έκανε προπόνηση, αναπνέοντας μόνο από το ένα ρουθούνι)Του αρέσει να μιλάειΜια μέρα θα ήθελε να γραφτεί το όνομά του στο "Walk of Fame" του HollywoodΕμπιστεύεται περισσότερο το Θεό από τον ίδιο του τον εαυτόΣπουδάζει στην Ακαδημία του Εμπορικού ΝαυτικούΔουλεύει παράλληλα με τις σπουδές τουΜικρός ασχολήθηκε με το Τραμπολίνο κερδίζοντας αρκετές διακρίσεις.Έχει δύο γάτες, τη Λούνα και την ΤζίντζερΣτον ελεύθερο του χρόνο κάνει break dance και slacklineΤου αρέσει το Graffiti, μάλιστα σχεδιάζει και ο ίδιοςΤου αρέσει να προπονείται στην παραλία χειμώνα – καλοκαίρι, μετά ρίχνει και καμιά βουτιάΤου αρέσει το camping και η πεζοπορίαΑπό μικρός θέλει να αποκτήσει ένα motocrossΣτο μέλλον σχεδιάζει να φτιάξει το δικό του υπαίθριο parkour park