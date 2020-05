Super League 1: Ομόφωνη απόφαση για επανέναρξη το διήμερο 6-7 Ιουνίου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στην κανονικότητα όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ξεκίνησε και επίσημα καθώς στη σημερινή τηλεδιάσκεψη του διοικητικού συμβουλίου της Λίγκας αποφασίστηκε ομόφωνα να κατατεθεί το σχετικό αίτημα στους αρμόδιους φορείς.Επίσης επικυρώθηκε το δικαίωμα των ομάδων να κάνουν 5 αλλαγές στα play off, play out ενώ κάθε ομάδα θα μπορεί να έχει 20 ποδοσφαιριστές στην αποστολή της.Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League 1!Κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, η εκπρόσωπος της ΠΑΕ Ατρόμητος Αθ. κ. Κάτια Κοξένογλου εξελέγη ομόφωνα στη θέση της αναπλ. προέδρου του Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής.Η βαθμολογία του Πρωταθλήματος Super League 2019-2020, για τις θέσεις 7-14, επικυρώθηκε κατά πλειοψηφία.Ομόφωνα προτείνεται ως ημερομηνία έναρξης των Play Off και των Play Out της Super League το Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουνίου και θα αποσταλεί σχετικό αίτημα προς έγκριση από τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς.Ομόφωνα αποφασίστηκε η συμμετοχή της Super League στο World Leagues Forum.Η συζήτηση επί των χορηγικών παροχών θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο Δ.Σ. της Super League»