Βάσια Αναστασίου: Έχω βαρεθεί σε ό,τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ να ρωτάνε πόσο κάνει - «Τόσο κάνει»
Βάσια Αναστασίου: Έχω βαρεθεί σε ό,τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ να ρωτάνε πόσο κάνει - «Τόσο κάνει»
Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η τηλεοπτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και την εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου
Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε το πρωί στον αέρα του OPEN, με πρωταγωνίστριες το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, και την εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.
Η συζήτηση ξεκίνησε με επίκεντρο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τελευταίες εξελίξεις, μετά τη δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που αφορά τέσσερις βουλευτές της ΝΔ για πλημμελήματα.
Ωστόσο, η αντιπαράθεση δεν άργησε να ξεφύγει από το συγκεκριμένο θέμα, με τους τόνους να ανεβαίνουν αισθητά.
Η Βάσια Αναστασίου αντέδρασε έντονα στην κριτική που δέχεται το ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμά του και τις προτάσεις του για την επόμενη ημέρα.
«Όταν ένα σπίτι έχει προβλήματα, έχει μέσα ποντίκια βάζεις μια γάτα, δεν το γκρεμίζεις, κυρία Σδούκου. Γιατί έτσι αποδεικνύεις ότι είσαι ανίκανος να διαχειριστείς μια κατάσταση που λειτουργεί στην υπόλοιπη Ευρώπη», είπε αρχικά.
Και συνέχισε: «Έχω βαρεθεί να ακούω ότι σε ό,τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αποτελεί μια ευρωπαϊκή κανονικότητα, έρχονται και μας λένε: Πόσο κάνει; Πόσο κάνει αυτό. Πόσο κάνει εκείνο; Τόσο κάνει. 400 εκατομμύρια η 13η σύνταξη, 30 εκατομμύρια τα μέσα μαζικής μεταφοράς που δώσατε στην πανεπιστημιακή αστυνομία, 500 εκατομμύρια η μείωση του ΦΠΑ. Πόσο κόστισε η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου που λέγατε ότι θα φέρετε; Πόσο κοστίζει η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά που δεν κάνετε;», συνέχισε ανεβάζοντας του τόνους.
-Βάσια Αναστασίου: «Να πάμε. Δεν φοβόμαστε. Πάμε στο δημοσιονομικό συμβούλιο [...]. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είστε εσείς; Θα πείτε δεν βγαίνει»
Αλεξάνδρα Σδούκου: «Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι η κακιά; Είναι η ανάλγητη που δεν θέλει να δώσει; Εμείς όλα αυτά τα χρόνια αυξάνουμε σταδιακά τις συντάξεις των συνταξιούχων. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει άγχος. Το έχει φάει η ΕΛΑΣ στις δημοσκοπήσεις και τάζει της Παναγιάς τα μάτια. Αυτό όμως δεν είναι έντιμο απέναντι στον ελληνικό λαό».
Η συζήτηση ξεκίνησε με επίκεντρο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τελευταίες εξελίξεις, μετά τη δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που αφορά τέσσερις βουλευτές της ΝΔ για πλημμελήματα.
Ωστόσο, η αντιπαράθεση δεν άργησε να ξεφύγει από το συγκεκριμένο θέμα, με τους τόνους να ανεβαίνουν αισθητά.
Η Βάσια Αναστασίου αντέδρασε έντονα στην κριτική που δέχεται το ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμά του και τις προτάσεις του για την επόμενη ημέρα.
«Όταν ένα σπίτι έχει προβλήματα, έχει μέσα ποντίκια βάζεις μια γάτα, δεν το γκρεμίζεις, κυρία Σδούκου. Γιατί έτσι αποδεικνύεις ότι είσαι ανίκανος να διαχειριστείς μια κατάσταση που λειτουργεί στην υπόλοιπη Ευρώπη», είπε αρχικά.
Και συνέχισε: «Έχω βαρεθεί να ακούω ότι σε ό,τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αποτελεί μια ευρωπαϊκή κανονικότητα, έρχονται και μας λένε: Πόσο κάνει; Πόσο κάνει αυτό. Πόσο κάνει εκείνο; Τόσο κάνει. 400 εκατομμύρια η 13η σύνταξη, 30 εκατομμύρια τα μέσα μαζικής μεταφοράς που δώσατε στην πανεπιστημιακή αστυνομία, 500 εκατομμύρια η μείωση του ΦΠΑ. Πόσο κόστισε η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου που λέγατε ότι θα φέρετε; Πόσο κοστίζει η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά που δεν κάνετε;», συνέχισε ανεβάζοντας του τόνους.
Και ακολούθησε η εξής στιχομυθία:-Αλεξάνδρα Σδούκου: «Γιατί δεν έρχεστε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να βάλετε τη σφραγίδα του; Γιατί το φοβάστε;»
-Βάσια Αναστασίου: «Να πάμε. Δεν φοβόμαστε. Πάμε στο δημοσιονομικό συμβούλιο [...]. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είστε εσείς; Θα πείτε δεν βγαίνει»
Αλεξάνδρα Σδούκου: «Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι η κακιά; Είναι η ανάλγητη που δεν θέλει να δώσει; Εμείς όλα αυτά τα χρόνια αυξάνουμε σταδιακά τις συντάξεις των συνταξιούχων. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει άγχος. Το έχει φάει η ΕΛΑΣ στις δημοσκοπήσεις και τάζει της Παναγιάς τα μάτια. Αυτό όμως δεν είναι έντιμο απέναντι στον ελληνικό λαό».
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