Ο Φαραντούρης απαντά στα καρφιά Κατρίνη για την απόσπαση της συζύγου του: «Μπορεί κάποιοι να θέλουν να επιστρέψει η γυναίκα στην κουζίνα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νικόλας Φαραντούρης ΠΑΣΟΚ Βρυξέλλες Μιχάλης Κατρίνης Σύζυγος απόσπαση

Ο Φαραντούρης απαντά στα καρφιά Κατρίνη για την απόσπαση της συζύγου του: «Μπορεί κάποιοι να θέλουν να επιστρέψει η γυναίκα στην κουζίνα»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη και αξιοκρατική, ενώ έκανε λόγο για επιθέσεις που στοχεύουν τον ίδιο μέσω της οικογένειάς του

Ο Φαραντούρης απαντά στα καρφιά Κατρίνη για την απόσπαση της συζύγου του: «Μπορεί κάποιοι να θέλουν να επιστρέψει η γυναίκα στην κουζίνα»
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Την δική του απάντηση δίνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, στην έντονη κριτική που δέχεται το τελευταίο διάστημα σχετικά με την απόσπαση της συζύγου του στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στις Βρυξέλλες.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» ο κ. Φαραντούρης πέρασε στην «αντεπίθεση», κάνοντας λόγο για μια καθαρά πολιτική επίθεση που έχει ως στόχο τον ίδιο, χρησιμοποιώντας όμως ως «όχημα» την οικογένειά του.


«Όλα διαυγή, νόμιμα και αξιοκρατικά»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπεραμύνθηκε της νομιμότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας, τονίζοντας ότι η επιλογή της συζύγου του έγινε με βάση αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια. Όπως εξήγησε: «τον Δεκέμβριο του 2025 προκηρύχθηκε θέση εξειδικευμένου προσωπικού για τη διαπραγμάτευση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, στην οποία η σύζυγός του υπέβαλε υποψηφιότητα και επελέγη με βάση τα προσόντα της. «Είναι όλα διαυγή, είναι όλα αξιοκρατικά και φυσικά νόμιμα».


Απάντηση στους επικριτές και «καρφιά» για επιστροφή στη δεκαετία του '60

Ο κ. Φαραντούρης δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τις εσωκομματικές αντιδράσεις, καθώς η απόσπαση προκάλεσε επικριτικά σχόλια και από πρωτοκλασάτο στέλεχος και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Μιχάλη Κατρίνη που δήλωσε ότι ο ίδιος δεν θα το έκανε αυτό για να προστατεύσει τον εαυτό του, την οικογένειά του και την παράταξη από μια εύκολη κριτική. Ο κ. Φαραντούρης απάντησε ότι τον εκπροσωπεί «απόλυτα» η επίσημη θέση του κόμματος, όχι μεμονωμένες τοποθετήσεις στελεχών. Υπερασπίστηκε τη σύζυγό του ως «γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, εργαζόμενη, στέλεχος», σημειώνοντας: «Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι δεν πρέπει να στελεχώνει κρίσιμη υπηρεσία η σύζυγος ενός βουλευτή. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να γυρίσουν στην κουζίνα τους». «Εάν κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει δυσμενής αντιμετώπιση μιας γυναίκας ακριβώς επειδή έχει σύζυγο στον δημόσιο τομέα, νομίζω ότι γυρίζουμε πίσω στη δεκαετία του '60», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Φαραντούρης σημείωσε πως είναι «ανάρμοστο να προσπαθείς να χτυπήσεις έναν πολιτικό αντίπαλο στο πρόσωπο μιας γυναίκας».
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