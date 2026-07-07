Βελόπουλος κατά Τσίπρα και Σαμαρά: Είναι άνεργοι πολιτικοί, πού βρίσκουν τα λεφτά για να κάνουν κόμμα;
Βελόπουλος κατά Τσίπρα και Σαμαρά: Είναι άνεργοι πολιτικοί, πού βρίσκουν τα λεφτά για να κάνουν κόμμα;
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επιτέθηκε σε Τσίπρα και Σαμαρά και απέρριψε κάθε σενάριο πολιτικών συνεργασιών
Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στο Action 24.
Ο κ. Βελόπουλος αναρωτήθηκε «πού βρίσκουν τα λεφτά» για τη δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
«Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνουν ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να μιλήσω σοβαρά. Οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κ. Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κ. Σαμαράς δεν δουλεύει, δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν, μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα γι’ αυτούς. Για εμάς η πολιτική είναι λειτούργημα, οι πολιτικοί είναι λειτουργοί και όχι επαγγελματίες. Ρεβάνς στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες δεν χωρούν στην πολιτική, κ. Τσίπρα και κ. Σαμαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απέκλεισε κάθε σχετικό σενάριο, λέγοντας πως δεν εμπιστεύεται τους πολιτικούς του αντιπάλους.
«Δεν τους εμπιστεύομαι και όσο δεν τους εμπιστεύομαι δεν μπορώ να συνεργαστώ με κανέναν», δήλωσε.
Ο κ. Βελόπουλος αναρωτήθηκε «πού βρίσκουν τα λεφτά» για τη δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
«Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνουν ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να μιλήσω σοβαρά. Οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κ. Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κ. Σαμαράς δεν δουλεύει, δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν, μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα γι’ αυτούς. Για εμάς η πολιτική είναι λειτούργημα, οι πολιτικοί είναι λειτουργοί και όχι επαγγελματίες. Ρεβάνς στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες δεν χωρούν στην πολιτική, κ. Τσίπρα και κ. Σαμαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απέκλεισε κάθε σχετικό σενάριο, λέγοντας πως δεν εμπιστεύεται τους πολιτικούς του αντιπάλους.
«Δεν τους εμπιστεύομαι και όσο δεν τους εμπιστεύομαι δεν μπορώ να συνεργαστώ με κανέναν», δήλωσε.
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