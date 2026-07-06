Καυτός Ιούλιος για την ΕΛΑΣ: Κλιμακώνει την αντιπολιτευτική ρητορική, συνέντευξη Τύπου σήμερα
Καυτός Ιούλιος για την ΕΛΑΣ: Κλιμακώνει την αντιπολιτευτική ρητορική, συνέντευξη Τύπου σήμερα
Σε τροχιά μετωπικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση μπαίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επιλέγοντας να κρατήσει ψηλά τους πολιτικούς τόνους μέσα στο καλοκαίρι
Στροφές στην αντιπολιτευτική της ρητορική απέναντι στην κυβέρνηση ανεβάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), καθώς συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Η επταετία Μητσοτάκη - Εφτά χρόνια ψέματα, χαμένες ευκαιρίες, διαφθορά» παραχωρεί σήμερα στις 12:30 το μεσημέρι, στην ΕΣΗΕΑ.
Πρόθεση του επιτελείου της ΕΛΑΣ είναι «να παρουσιάσει την αλήθεια για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη», εκτιμώντας ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί ένας κύκλος διακυβέρνησης της ΝΔ διάρκειας επτά ετών και πως αυτός πρέπει να αποτυπωθεί σε σχέση με την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στη χώρα.
Υπό αυτήν την έννοια, την παρουσίαση στην συνέντευξη Τύπου θα κάνουν: ο Τομεάρχης Οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο Τομεάρχης Εργασίας Διονύσης Τεμπονέρας και η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας μια πανοραμική εικόνα των πεπραγμένων της ΝΔ και των στελεχών της.
Από την σημερινή Συνέντευξη Τύπου, ωστόσο, δεν θα εκλείψουν και αναφορές στην «εναλλακτική προοδευτική πρόταση» διακυβέρνησης που ευαγγελίζεται η ΕΛΑΣ, το επιτελείο της οποίας ανακαλεί άλλο ένα «όπλο» από την επικοινωνιακή της φαρέτρα.
Κατά πληροφορίες, η σημερινή Συνέντευξη Τύπου θα είναι η πρώτη, όχι όμως και η τελευταία για την επικοινωνία των θέσεων του κόμματος μέσα στο καλοκαίρι, η οποία θα εξακολουθήσει παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
Ήδη, χθες σε υψηλούς τόνους κινήθηκε το κόμμα αναφέροντας σε ανακοίνωση του πως «ο κος Μητσοτάκης που διαφημίζει τον εαυτό του και τη κυβέρνησή του ως την πλέον αξιόπιστη σε ζητήματα ασφάλειας, δεν έχει ακόμη αντιδράσει στον δημόσιο εξευτελισμό των Ρώσων φαρσέρ στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Μαξίμου.
Ίσως γιατί αν το τριψήφιο χτυπήσει στις τρεις το βράδυ, είναι ο κος Ντόκος που έχει επιφορτιστεί να το σηκώσει, για να μη ξυπνάει χαράματα ο πρωθυπουργός», στον απόηχο της υπόθεσης με πρωταγωνιστή τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Θάνο Ντόκο.
«Με τέτοια κυβέρνηση έχουμε κάθε λόγο να κοιμόμαστε ασφαλείς. Αν κάποια στιγμή μπορέσουμε να ησυχάσουμε από τα γέλια», κατέληξε η ΕΛΑΣ, την στιγμή που στην Αμαλίας επιχειρούν να αδράξουν κάθε καλοκαιρινή ημέρα, εντείνοντας την αντιπολιτευτική τους παρουσία.
Στο πλαίσιο αυτό, τα στελέχη του κόμματος θα σηκώσουν το αντιπολιτευτικό βάρος μέσα στο καλοκαίρι και παρά τα «μπάνια του λαού», ενώ τις δημόσιες εμφανίσεις του αναμένεται να πυκνώσει τα επόμενα εικοσιτετράωρα και ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας.
Ήδη, δεν αποκλείεται ο κ. Τσίπρας να πραγματοποιήσει την Πέμπτη περιοδεία στη δυτική Αθήνα με σταθμό το Περιστέρι, ενώ θα συμμετάσχει στις εργασίες του συνεδρίου του Economist, την ερχόμενη Παρασκευή.
Πρόθεση του επιτελείου της ΕΛΑΣ είναι «να παρουσιάσει την αλήθεια για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη», εκτιμώντας ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί ένας κύκλος διακυβέρνησης της ΝΔ διάρκειας επτά ετών και πως αυτός πρέπει να αποτυπωθεί σε σχέση με την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στη χώρα.
Υπό αυτήν την έννοια, την παρουσίαση στην συνέντευξη Τύπου θα κάνουν: ο Τομεάρχης Οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο Τομεάρχης Εργασίας Διονύσης Τεμπονέρας και η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας μια πανοραμική εικόνα των πεπραγμένων της ΝΔ και των στελεχών της.
Από την σημερινή Συνέντευξη Τύπου, ωστόσο, δεν θα εκλείψουν και αναφορές στην «εναλλακτική προοδευτική πρόταση» διακυβέρνησης που ευαγγελίζεται η ΕΛΑΣ, το επιτελείο της οποίας ανακαλεί άλλο ένα «όπλο» από την επικοινωνιακή της φαρέτρα.
Κατά πληροφορίες, η σημερινή Συνέντευξη Τύπου θα είναι η πρώτη, όχι όμως και η τελευταία για την επικοινωνία των θέσεων του κόμματος μέσα στο καλοκαίρι, η οποία θα εξακολουθήσει παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
Κίνηση κλιμάκωσηςΑντιθέτως, ως κίνηση κλιμάκωσης λογίζεται η πρωτοβουλία της ΕΛΑΣ να προκαλέσει σήμερα την συζήτηση για την επταετή κυβέρνηση της ΝΔ, ξεδιπλώνοντας μια πιο επιθετική αντιπολιτευτική τακτική και μάλιστα εφ’ όλης της ύλης.
Ήδη, χθες σε υψηλούς τόνους κινήθηκε το κόμμα αναφέροντας σε ανακοίνωση του πως «ο κος Μητσοτάκης που διαφημίζει τον εαυτό του και τη κυβέρνησή του ως την πλέον αξιόπιστη σε ζητήματα ασφάλειας, δεν έχει ακόμη αντιδράσει στον δημόσιο εξευτελισμό των Ρώσων φαρσέρ στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Μαξίμου.
Ίσως γιατί αν το τριψήφιο χτυπήσει στις τρεις το βράδυ, είναι ο κος Ντόκος που έχει επιφορτιστεί να το σηκώσει, για να μη ξυπνάει χαράματα ο πρωθυπουργός», στον απόηχο της υπόθεσης με πρωταγωνιστή τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Θάνο Ντόκο.
«Με τέτοια κυβέρνηση έχουμε κάθε λόγο να κοιμόμαστε ασφαλείς. Αν κάποια στιγμή μπορέσουμε να ησυχάσουμε από τα γέλια», κατέληξε η ΕΛΑΣ, την στιγμή που στην Αμαλίας επιχειρούν να αδράξουν κάθε καλοκαιρινή ημέρα, εντείνοντας την αντιπολιτευτική τους παρουσία.
Στο πλαίσιο αυτό, τα στελέχη του κόμματος θα σηκώσουν το αντιπολιτευτικό βάρος μέσα στο καλοκαίρι και παρά τα «μπάνια του λαού», ενώ τις δημόσιες εμφανίσεις του αναμένεται να πυκνώσει τα επόμενα εικοσιτετράωρα και ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας.
Ήδη, δεν αποκλείεται ο κ. Τσίπρας να πραγματοποιήσει την Πέμπτη περιοδεία στη δυτική Αθήνα με σταθμό το Περιστέρι, ενώ θα συμμετάσχει στις εργασίες του συνεδρίου του Economist, την ερχόμενη Παρασκευή.
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